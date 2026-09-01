Hotmelt Maschine für die Herstellung von SIP- und Sandwichpaneelen

Wer eine Produktion von SIP-Paneelen, Sandwichplatten oder anderen Verbundplatten aufbauen möchte, steht schnell vor der Frage: Welche Hotmelt Maschine oder PUR-Klebetechnik ist für die geplante Produktion geeignet? Neben dem Maschinenpreis spielen dabei vor allem Produktionskapazität, Automatisierungsgrad, verwendete Materialien und die gewünschte Plattengröße eine entscheidende Rolle.

Eine moderne Klebe- und Laminieranlage kann dabei weit mehr sein als eine einzelne Maschine. Je nach Produktionsziel reicht das Spektrum von einer PUR-Klebstoffauftragsmaschine bis zu einer vollständig integrierten Produktionslinie mit Fördertechnik, Pressen und automatisierter Materialverteilung.

Was ist eine Hotmelt Maschine?

Eine Hotmelt Maschine dient dazu, Schmelzklebstoffe kontrolliert zu erwärmen, zu dosieren und auf ein Trägermaterial aufzutragen. Bei PUR-Hotmelt entsteht nach dem Auftrag durch die Reaktion mit Feuchtigkeit eine besonders belastbare Klebeverbindung.

Hotmelt-PUR-Systeme werden unter anderem für industrielle Laminier- und Klebeanwendungen eingesetzt. Sie ermöglichen einen gleichmäßigen Klebstoffauftrag und eignen sich für unterschiedliche Materialien und Produktionsprozesse. Entscheidend ist jedoch, die konkrete Technologie an das Produkt anzupassen.

Denn eine Hotmelt-PUR-Laminiermaschine ist nicht automatisch eine komplette Produktionsmaschine für SIP-Paneele. Für die Herstellung von SIP- oder Sandwichplatten werden zusätzliche Prozesse wie Materialzuführung, Positionierung und Pressen benötigt.

Maschinen für die SIP- und Sandwichplattenproduktion

SIP-Paneele bestehen typischerweise aus zwei Deckschichten und einem isolierenden Kern. Je nach Konstruktion können beispielsweise OSB, MDF, MGO, Sperrholz oder andere Materialien mit EPS, XPS, PIR, PU oder Mineralwolle kombiniert werden.

Für eine industrielle Produktion wird der Klebstoff gleichmäßig auf die vorgesehenen Flächen aufgetragen. Anschließend werden die einzelnen Schichten positioniert und unter definiertem Druck verpresst.

Eine SIP-Produktionslinie kann deshalb aus mehreren miteinander verbundenen Komponenten bestehen:

PUR-Klebstoffauftragssystem;

Förder- und Positioniertechnik;

pneumatische oder hydraulische Pressen;

Klebstoffversorgung und Dosierung;

automatische Materialverteilung;

Steuerung und Überwachung;

Zuschnitt- und Frästechnik.

Für eine Sandwichplattenproduktion kann die Konfiguration entsprechend angepasst werden. Dadurch lässt sich die Anlage an unterschiedliche Plattenmaterialien, Formate und Produktionsmengen anpassen.

Wie viel kostet eine Produktionslinie für SIP-Paneele?

Die Frage „Wie viel kostet eine SIP- oder Sandwichplatten-Produktionslinie?“ lässt sich nicht mit einem einzigen Preis beantworten.

Eine einfache halbautomatische Lösung kostet naturgemäß weniger als eine vollständig automatisierte Produktionslinie. Der Gesamtpreis hängt unter anderem von folgenden Faktoren ab:

gewünschte Produktionskapazität;

Anzahl und Größe der Pressen;

Automatisierungsgrad;

Plattenformat;

Klebstoffsystem;

Fördertechnik;

Materialhandling;

CNC-, Schneid- und Fräsmaschinen.

Wer beispielsweise nur den Klebstoffauftrag automatisieren möchte, benötigt eine andere Lösung als ein Unternehmen, das eine komplette SIP-Fabrik aufbauen will.

Deshalb sollte bei der Investitionsplanung nicht ausschließlich der Anschaffungspreis betrachtet werden. Ebenso wichtig sind Produktionsleistung, Personaleinsatz, Energieverbrauch, Wartung und Kosten pro produziertem Paneel.

Hotmelt Maschine oder komplette Produktionslinie?

Für einen bestehenden Betrieb kann eine einzelne PUR-Klebstoffauftragsmaschine die richtige Wahl sein, wenn Pressen und andere Produktionskomponenten bereits vorhanden sind.

Wer dagegen eine neue Produktion aufbauen oder die Kapazität deutlich erhöhen möchte, sollte eine komplette Produktionslinie in Betracht ziehen. Eine automatisierte Anlage kann den manuellen Arbeitsaufwand reduzieren, die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen und für einen gleichmäßigeren Klebstoffauftrag sorgen.

Vor dem Kauf sollten daher mindestens fünf Punkte festgelegt werden: Welches Produkt wird hergestellt? Welche Materialien werden verwendet? Welche Plattengrößen sind erforderlich? Wie viele Paneele sollen pro Schicht produziert werden? Und welcher Automatisierungsgrad wird angestrebt?

Die richtige Klebetechnik für die geplante Produktion

Bei der Auswahl einer Hotmelt-, PUR-Klebemaschine oder SIP-Produktionslinie sollte nicht nur nach dem günstigsten Angebot gesucht werden. Entscheidend ist, dass Klebstoffsystem, Auftragstechnik, Presszeit und Produktionsgeschwindigkeit miteinander harmonieren.

Gluestream bietet dafür unterschiedliche Lösungen – von PUR-Klebstoffauftragmaschinen und Hotmelt-PUR-Klebelaminiermaschinen bis zu Produktionslinien für SIP- und Sandwichplatten. So kann die technische Ausstattung an die konkrete Produktionsaufgabe angepasst werden.

Wer eine neue Produktion plant, sollte deshalb zunächst die gewünschte Kapazität und das Endprodukt definieren und anschließend die passende Maschinenkonfiguration auswählen. Das ermöglicht eine realistischere Kalkulation der Investition und schafft eine bessere Grundlage für den langfristigen Ausbau der Produktion.