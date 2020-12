Hotspot geht Partnerschaft mit Parallel Wireless ein, um Nigerias Verbindungsvision zu verwirklichen

Die Open-RAN-Lösung und das NaaS-Modell stellen Breitbanddiensten in ganz Nigeria bereit

Parallel Wireless, Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3011124-1&h=82099721 3&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011124-1%26h%3D 4087292350%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%25 26l%253Den%2526o%253D2420482-1%2526h%253D1695785881%2526u%253Dhttps%25253A%25252 F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fcompany%25252Fparallel-wireless-inc-%2526a%253DLi nkedIn%26a%3DParallel%2BWireless%252C%2BInc&a=Parallel+Wireless%2C+Inc) ., das führende U.S. basierte Open RAN-Unternehmen, das die weltweit ersten softwaredefinierten End-to-End 5G, 4G, 3G und 2G Open-RAN-Lösungen anbietet, gab heute bekannt, dass es von Hotspot Network Limited, einem Network as a Service (NaaS)-Anbieter, als Teil der Verbindungsinitiativen von Digital Farmers Club (DFC), Universal Service Provision Fund (USPF) und NITDA Adopted Village for Smart Agriculture (NAVSA) ausgewählt wurde, um eine 2G-, 3G- und 4G-Abdeckung in geplanten 2.000 Dörfern in Nigeria bereitzustellen.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3011124-1&h=247859991&u=https%3A%2F%2Fc212.n et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011124-1%26h%3D3711931472%26u%3Dhttps%2 53A%252F%252Fwww.gsma.com%252Fr%252Fwp-content%252Fuploads%252F2020%252F09%252FG SMA-State-of-Mobile-Internet-Connectivity-Report-2020.pdf%26a%3DGSMA&a=GSMA gab an, dass in Afrika südlich der Sahara immer noch ein Viertel der Bevölkerung außerhalb der mobilen Breitbandabdeckung lebt, im Vergleich zu 7% weltweit. Mobiles Internet ist für viele Privatpersonen und Unternehmen in Nigeria die einzige Methode des digitalen Zugangs. Die COVID-19 Pandemie hat die Bedeutung des mobilen Internets hervorgehoben, um den Zugang zu Bildung, Arbeit, Gesundheit, Dienstleistungen und sozialen Netzwerken zu unterstützen.

Die nigerianische Bundesregierung hat sich verpflichtet, das Erreichen ihrer nationalen politischen Ziele für den Universaldienst und den Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien in Nigeria zu erleichtern. Dieser Einsatz steht im Einklang mit den Nachhaltigen Entwicklungszielen SDG Goals (htt ps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3011124-1&h=1592956800&u=https%3A%2F%2Fc212.net %2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011124-1%26h%3D1552819051%26u%3Dhttps%253 A%252F%252Fwww.un.org%252Fdevelopment%252Fdesa%252Fdisabilities%252Fenvision2030 .html%26a%3DSustainable%2BDevelopment%2BGoals%2BSDG%2BGoals&a=Nachhaltigen+Entwi cklungszielen+SDG+Goals) 1, 2, 6, 7 und 13 der Vereinten Nationen. Es stimmt auch mit den High 5–s der Afrikanischen Entwicklungsbank (https://c212.net/c/lin k/?t=0&l=de&o=3011124-1&h=539819945&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3 D0%26l%3Den%26o%3D3011124-1%26h%3D4170841430%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.afdb. org%252Fen%252Fnews-and-events%252Fhigh-5s-strategic-vision-and-results-are-tran sforming-africa-35851%26a%3DAfrican%2BDevelopment%2BBanks%2BHigh%2B5%2527s&a=Hig h+5%27s+der+Afrikanischen+Entwicklungsbank) überein – Afrika beleuchten und mit Strom versorgen, Afrika ernähren, Afrika industrialisieren, Afrika integrieren und die Lebensqualität der Menschen in Afrika verbessern.

Das strategische Ziel der Partnerschaft von Parallel Wireless und Hotspot ist es, regionale Mobilfunkbetreiber beim Auf- und Ausbau von Mobilfunknetzen in ganz Nigeria zu unterstützen, um den lokalen Gemeinden digitale Dienste der nächsten Generation anzubieten. Dies wird das Ziel von DFC, USPFS und NAVSA erfüllen, Sprach- und Datendienste bereitzustellen, um eHealth, eHospitality, eEducation, eBanking und eAgriculture zu ermöglichen und so den Lebensstandard der Bürger zu verbessern und sie in die digitale Wirtschaft zu bringen. Dies wird DFC helfen, über 100.000 direkte und 1.500.000 indirekte Arbeitsplätze in ganz Nigeria zu schaffen.

Die Projektpartner bieten folgende Möglichkeiten:

– Parallel Wireless: Leistungsstarke, verteilte Architektur zum Aufbau eines erstklassigen, cloudbasierten, 5G-fähigen Open RAN-Netzwerks. Mit der Einführung der RAN-Automatisierung werden auch verbesserte Service-Innovationen und reduzierte Betriebskosten an geografisch verteilten Standorten erreicht . – Hotspot: Erfahrung in der Bereitstellung und Verwaltung von traditionellem RAN als Systemintegrator und NaaS-Anbieter, einschließlich Managed Services. – Deployment ecosystem: Netzunabhängige Solaranlage. – Partner banks : Finanzierung eines Programms zum Erwerb von Mobiltelefonen für Frauen und Landwirten in der Region. – DFC : Eine Plattform zur Stärkung von Frauen und Jugendlichen, die Agrarunternehmen in ländlichen Gemeinden betreiben, indem ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten in modernen landwirtschaftlichen Techniken und der erfolgreichen Führung eines Mikro-/Kleinunternehmens vermittelt werden.

Um mehr über Open RAN zu erfahren, laden Sie bitte dieses eBook herunter: https: //www.parallelwireless.com/resources/everything-you-need-to-know-about-open-ran/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3011124-1&h=3264238367&u=https%3A%2F%2Fc212 .net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011124-1%26h%3D3571844975%26u%3Dhttps %253A%252F%252Fwww.parallelwireless.com%252Fresources%252Feverything-you-need-to -know-about-open-ran%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parallelwireless.com%252 Fresources%252Feverything-you-need-to-know-about-open-ran%252F&a=https%3A%2F%2Fw ww.parallelwireless.com%2Fresources%2Feverything-you-need-to-know-about-open-ran %2F)

Unterstützende Zitate

Ing. Morenikeji Aniye, Gründer und CEO, HotSpot Network Limited, sagte: „Hotspot hat eine kommerzielle Vereinbarung mit MTN unterzeichnet, um mehr als 2.000 Standorte zu installieren, beginnend mit 500 im ersten Jahr. Wir glauben, dass das innovative und einfach zu implementierende 2G 3G 4G 5G weltweit führende Open RAN von Parallel Wireless eine schnellere Markteinführung ermöglicht, um Konsumenten und Unternehmen mit drahtlosem Internet zu versorgen.“

Christoph Fitih, Africa Sales Director, Parallel Wireless, sagte: „Wir sind stolz darauf, Teil verschiedener solcher Initiativen zu sein, um unsere weltweit führende Open RAN-Plattform zu implementieren, die es Mobilfunkbetreibern ermöglicht, neue und innovative Dienste schnell und kostengünstig zu ermöglichen, was wiederum einen positiven Einfluss auf das Leben der Weltbevölkerung hat.“

Informationen zu Parallel Wireless

Parallel Wireless ist das erste Unternehmen mit Sitz in den USA, das mit der branchenweit ersten einheitlichen ALL G (5G/4G/3G/2G) Software-fähigen Open RAN-Makrolösung die etablierten Anbieter herausfordert. Seine cloudbasierte Netzwerksoftware revolutioniert die Netzwerkökonomie für globale Mobilfunkbetreiber sowohl bei der Abdeckung als auch bei der Kapazitätsbereitstellung und ebnet gleichzeitig den Weg zu 5G. Das Unternehmen arbeitet mit über 50 führenden Betreibern weltweit zusammen. Die Innovation und Exzellenz von Parallel Wireless im Bereich der offenen, virtualisierten RAN-Lösungen mit mehreren Technologien wurde mit mehr als 75 Branchenpreisen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=3011124-1&h=3456231365&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0 %26l%3Den%26o%3D3011124-1%26h%3D3507288661%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.parallel wireless.com%252F%26a%3Dwww.parallelwireless.com&a=www.parallelwireless.com . Besuchen Sie Parallel Wireless auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3011124-1 &h=1433141886&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011 124-1%26h%3D1551981076%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%25 3Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2420482-1%2526h%253D1695785881%2526u%253Dhttps% 25253A%25252F%25252Fwww.linkedin.com%25252Fcompany%25252Fparallel-wireless-inc-% 2526a%253DLinkedIn%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn und https://c212.net/c/link/?t=0&l= de&o=3011124-1&h=218095163&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D en%26o%3D3011124-1%26h%3D3741564436%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252 Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2420482-1%2526h%253D217690187%2526 u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FParallel_tw%2526a%253DTwitter% 26a%3DTwitter&a=Twitter .

Informationen zu Hotspot Network Limited

Hotspot Network Limited (HNL) wurde 2008 gegründet und bietet Mobilfunkbetreibern die Kollokation von Türmen und die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen an. Außerdem stellen wir nigerianischen Mobilfunkbetreibern eine Network-as-a-Service (NaaS)-Lösung zur Verfügung, die darauf abzielt, die Herausforderungen bei der Erweiterung der mobilen Konnektivität in ländlichen Gebieten Nigerias zu überwinden.

https://www.hotspotnetworkltd.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3011124- 1&h=3516155030&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D301 1124-1%26h%3D2280749511%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hotspotnetworkltd.com%252F %26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hotspotnetworkltd.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.ho tspotnetworkltd.com%2F)

