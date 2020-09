HR Check, Akademie der Zukunft und Augmented Reality im Training

Auf die Plätze fertig los zum HR-Check. Wie digital ist die eigene Abteilung aufgestellt und welche Tools lohnt es sich detailliert zu analysieren? Können vorhandene Seminarbausteine möglicherweise digitalisiert und in eine eigene Onlineplattform integriert werden? Und wie war das mit AI im Trainingsprozess? Sind wir schon bereit für einen Lernbot? Wie machen das andere? Kann ich als Trainer Social Media Kommunikation ohne Bedenken in die Firmensysteme integrieren? Der September bietet viele gute Anlässe sich dem einen oder anderen ToDo ?zu widmen und bei den verschiedenen Onlineformaten das Know-how fürs eigene Unternehmen zu intensivieren. Die time4you GmbH ?gibt? dazu mit ihren LiveSessions und Gästen am 8., 14., 17. ?und vom 22. bis zum 24. ?September zahlreiche Anregungen. Die Themen reichen vom Realitycheck der HR-Abteilung, den Chancen und Risiken der aktuellen Personalpolitik bis zu Workshopformaten rund um Augmented Reality und neue Trainingsformen. Außerdem ist? time4you im September bei der L&Dpro Online-Konferenz vom 21. bis 24. September 2020? als Gold-Sponsor mit dabei. Die Messe ist für Professionals aus Learning & Development zugänglich und hält neben spannenden Key Notes verschiedene Online-Seminare mit anschließenden Fragerunden bereit. Am 23. September wird dort in der Live-Session der time4you um 10.30 Uhr ein Szenario für die Akademie der Zukunft entworfen.

Termine und Fachvorträge:

?Quick Check Personal – Ist Ihre HR zukunftssicher aufgestellt??

Dienstag, 8.09.2020, 14.00 bis 14.45 Uhr

Anmeldung

Onlineworkshop Chatbot Konzeption

Montag/Dienstag, 14. bis 15. September 2020 von 14 bis 17 Uhr

Informationen und Anmeldung

Casestudy und OnlineseminarTraining goes digital: Augmented Reality in der Aus- und Weiterbildung

Do, 17.09. 2020 von 11 bis 11.45 Uhr

Anmeldung

Training goes digital: Social Learning in Betrieben

Do, 17.09. 2020 von 14 bis 14.45 Uhr

Infos und Anmeldung

KI-Praxis: Lernbots

Di, 22.09.2020 von 14 bis 14.45 Uhr

Informationen

?Online-Akademie der Zukunft ? wie sehen Theorie und Praxis aus??Live-Vortrag, L&Dpro Online-Konferenz

Termin: 23.09.2020, 10.30-11.15

Referentin: Astrid Würthele, time4you GmbH

Anmeldung

HR digital: wie moderne Trainingsverwaltung für mehr Freiraum sorgt

Do, 24.09.2020 von 14 bis 14.45 Uhr

Anmeldung

