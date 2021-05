HR in der Falle – Ein Realitäts-Check für HR

In den meisten Unternehmen arbeiten Personalabteilungen engagiert und professionell. Immerhin hängt vom Personal eines Unternehmens dessen Erfolg ab. Von den Ergebnissen der HR-Abteilung sind dennoch Führungskräfte und Mitarbeitende oftmals enttäuscht, Personaler frustriert. In diesem Buch geht der Autor diesem Phänomen auf den Grund, bei dem HR sich oft wie in einer Falle befindet. Er analysiert den Status Quo, zeigt die Folgen auf und geht den strukturellen Ursachen nach. Auf dieser Grundlage entwickelt er Denkanstöße für eine neue Perspektive und konkrete Schritte zu möglichen Veränderungen.

Wer seine eigene Personalarbeit verbessern will, der sollte sich „HR in der Falle“ von Klaus D. Mittorp auf keinen Fall entgehen lassen. Der Autor spricht in seinem Buch aus Erfahrung. Er war viele Jahre Mitglied im ?Global HR Executive Committee– und im ?Global Sustainability Committee– eines DAX-30-Konzerns, arbeitete ein knappes Jahrzehnt als Senior Vice President in einer großen internationalen Unternehmensberatung und war Global Vice President HR eines familiengeführten mittelständischen ?Hidden Champion–. Er verfügt somit über langjährige Erfahrung in einem sehr breiten Spektrum der Personalarbeit und kennt zahlreiche Branchen, was den Lesern dieses Buchs zugute kommen wird.

