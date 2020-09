HR Online Expo und ZP Europe Virtual: perbit ist auf beiden virtuellen HR-Messen vertreten

Die Herbstsaison wartet mit zwei großen virtuellen HR-Messen auf: Vom 15. bis 17. September findet die HR Online Expo statt, vom 12. bis 16. Oktober wird die ZP Europe Virtual veranstaltet. perbit beteiligt sich an beiden Messeformaten und ist sowohl mit einem Messestand als auch mit Vorträgen vertreten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und den regen virtuellen Austausch mit Ihnen!

Das Messejahr 2020 findet aufgrund der Corona-Pandemie vor allem online statt. Da ein Face-to-Face-Austausch in diesem Jahr nur sehr eingeschränkt möglich ist, wurde die Zukunft Personal Europe, die größte HR-Fachmesse in Europa, von der Koelnmesse in den virtuellen Raum verlagert. An fünf Tagen, vom 12. bis 16. Oktober, beschäftigt sich die HR-Szene auf der?ZP Europe Virtual?mit Themen rund um Recruiting, HR-Software, Weiterbildung, betriebliches Gesundheitsmanagement und der Zukunft der Arbeit.

Bereits einen Monat vorher, vom 15. bis 17. September, öffnet die?HR Online Expo?erstmals ihre virtuellen Messehallen. Im Mittelpunkt der dreitägigen Online-Messe stehen das Netzwerken der HR-Community und das Angebot der HR-Dienstleister. Mit einem virtuellen HR-Event-Mix wollen die Veranstalter B2B Insider, Boerding Messe und HRM Research Institute ein umfangreiches Messeerlebnis mit Livepräsentationen, Best Practices, Fachvorträgen und Eins-zu-eins-Austauschmöglichkeiten schaffen.

perbit stellt auf beiden Events seine aktuellen Neuheiten vor. Im Mittelpunkt der Präsentationen stehen die Mobile App, die digitale Personalakte, der KI-basierte Talent Explorer, das Onboarding sowie weitere Funktionalitäten der beiden Softwarewelten perbit.insight und perbit.cloud. Individuelle Fragen zu diesen und weiteren HR-Software-Themen beantwortet das perbit-Messeteam gern in Einzelgesprächen an den virtuellen Messeständen. Vereinbaren Sie gern im Vorfeld einen persönlichen Gesprächstermin über?www.perbit.com/Events!

Die Fachvorträge von perbit auf den virtuellen Messen haben die digitale Personalakte sowie Künstliche Intelligenz im Recruiting zum Thema. Merken Sie sich diese Termine am besten schon heute vor:

15. September, 10 Uhr: ?Die digitale Personalakte ? ein Must-have für die Personalarbeit!?

perbit-Geschäftsführer Hendrik Kellermeyer und Vertriebsberaterin Desireé Schrum zeigen auf, wie eine digitale Personalakte insbesondere in Zeiten von Corona und Social Distancing die HR-Abteilung entlastet.

12.-16. Oktober, Vortrag on demand: ?Zeit für die digitale Transformation im Recruiting ? machen Sie durch KI in der HR-Software Ihre Prozesse zukunftsfähig!?

perbit-Geschäftsführer Hendrik Kellermeyer und Peter Kolb, Geschäftsführer von LogOn Consulting erläutern den Stand von Technologie und KI im Recruiting

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unserer virtuellen Messestände und einen regen Austausch im Chat. Bei Fragen zu den Online-Messen oder zu unserer HR-Software können Sie uns jederzeit per E-Mail (marketing@perbit.de) oder telefonisch unter 02505 9300-93 kontaktieren.

Seit mehr als 35 Jahren ist die perbit Software GmbH der Spezialist für innovative HR-Software und bietet praxisgerechte IT-Unterstützung für effiziente, wertschöpfungsorientierte Personalarbeit. Namhafte Unternehmen aller Branchen vertrauen auf die technologische und personalwirtschaftliche Expertise von perbit. Mit seiner etablierten, individualisierbaren On-Premises-Lösung perbit.insight und seiner Cloud-Software perbit.cloud bietet perbit für jedes Unternehmen eine passende Lösung.

Für seine familienfreundliche Unternehmenskultur hat perbit 2019 bereits zum fünften Mal das Zertifikat zum “audit berufundfamilie” erhalten und wurde 2017 erneut mit dem renommierten “Great Place to Work”-Siegel ausgezeichnet.