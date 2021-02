HR vereinfachen – Diese Tipps sollten Personaler kennen

Die Abteilung Human Ressource soll den Menschen in den Vordergrund stellen. Wie der Name schon verrät, geht es dabei um das Personal sowie die Einsatzplanung, die Verwaltung der Daten von Angestellten sowie dem Auswählen geeigneter Kandidaten für einen Job. In vielen Unternehmen zeigt sich, dass die HR täglich mit zahlreichen Zeitfressern zu kämpfen hat. Diese machen die Arbeit nicht nur unnötig schwer, sondern tragen dazu bei, dass relevante Arbeiten verschoben werden müssen oder liegen bleiben. Aus diesem Grund sollten Sie sich für Ihr Unternehmen oder Ihre HR-Abteilung mit diversen Softwares beschäftigen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, welche Software Sie für eine Zeitersparnis in der Personalarbeit unbedingt kennen sollten.

Warum Sie sich digitalisieren sollten

Damit Ihnen die Zeitersparnis bereits nach kurzer Zeit in die Hände spielt, gilt es, die HR zu digitalisieren. Dazu gehört nicht nur das digitale Verwalten von Daten, sondern vielmehr die Automation administrativer Tätigkeiten, digitales Recruiting und eine sichere Datenspeicherung.

Werden die Digitalisierungsschritte stets verfolgt, sparen Sie sehr viel Zeit bei täglichen Arbeiten ein. Dies bringt Sie Ihrer eigentlichen Aufgabe einen großen Schritt näher – Schließlich soll der Mensch im Fokus Ihrer Arbeit stehen.

Auf einen Blick organisiert

Eine Software zur Organisation wichtiger Arbeiten finden Sie bei Haufe People Operations. Das Unternehmen bietet Ihnen eine Software, welche Sie bei der Bearbeitung sowie dem Anlegen von Personalakten unterstützt, Anträge und Anfragen digital bearbeiten lässt und zeitgleich zahlreiche manuelle Arbeiten in einen Prozess automatisiert. Somit sparen Sie nicht nur punktuell, sondern langfristig sehr viel Zeit ein. Die Besonderheit an dieser Software zeigt sich bereits nach den ersten Versuchen: Sie arbeiten vollkommen papierfrei. Somit sparen Sie nicht nur Papier und schonen die Umwelt – Vielmehr stehen Ihnen die Daten zu jeder Zeit digital zur Verfügung. Des Weiteren zeigt die Software alle relevanten Schnittstellen auf, die ein Personaler benötigt. Payroll, Zeiterfassung sowie HCM lassen sich einfach mit der Software verbinden, um alle bereits erfassten Daten simpel zum Einsatz zu bringen.

Den Bewerbungsprozess optimieren

Eine Bewerbermanagementsoftware ist der große Helfer eines jeden Personalers. Besonders bei zahlreichen Stellenausschreibungen gilt es den Überblick zu behalten. Die Software hilft Ihnen nicht nur bei der Organisation der Bewerbungstermine, sondern bietet auch die beste Basis für einen DSGVO-konformen Prozess. Die Software hilft Ihnen zudem dabei, die Deadlines der Bewerbungen zu beachten. Denn oftmals kommen auch weit nach Bewerbungsschluss noch Dokumente per Mail bei Ihnen an. Diese nimmt die Software nicht mehr an, um keine unfairen Verhältnisse zu schaffen.

Ablage: Sichern Sie Ihre Daten richtig

Die Ablage in Papierform sollte langsam zu Ihrer Vergangenheit gehören. Denn durch das Ablegen von Dokumenten in Papierformat schaffen sie sich nur noch mehr Arbeit. Daher gilt es, ein digitalisiertes Ablagesystem zu schaffen, welches einheitlich sowie leicht verständlich ist. Dies bietet Ihnen zwei starke Vorzüge: Zum einen finden Sie sich in der Flut an Informationen besser zurecht. Dokumente und Unterlagen lassen sich mit einer einfachen Suchanfrage in den Tools aufrufen. Zum anderen können Urlaubsvertretungen oder neue Mitarbeitende schnell und sicher in der Software agieren. Sollten Sie einmal erkranken oder das Unternehmen verlassen, sind keine langen sowie ausführlichen Einarbeitungen bezüglich der Ablagestruktur mehr vonnöten. Ebenso finden Sie sich beim Antreten einer neuen Stelle oder nach einem langen, erholsamen Urlaub problemlos mit der Ablagestruktur zurecht.