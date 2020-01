HSM als feste Institution auf der Messe Paperworld

HSM GmbH + Co. KG, süddeutscher Bürotechnik-Hersteller vom Bodensee, präsentiert sich der PBS-Branche erneut auf der Messe Paperworld in Frankfurt. Neben innovativen Produktneuheiten hat HSM auch umfangreiche Marketingaktionen im Gepäck. Zu finden ist der HSM-Messestand am gewohnten Platz in der Halle 3.0, Stand D85.

Ergänzungen im Produktportfolio

Jüngster Neuzugang im breiten Produktportfolio ist der HSM Pure 740 max ? ein leistungsstarker Aktenvernichter für die ganze Abteilung und die anspruchsvolle Inhouse-Datenvernichtung. Die Besonderheit liegt in den zwei verschiedenen Möglichkeiten das Schnittgut aufzufangen. Zum einen kann eine Altpapiertonne mit 240 Liter Auffangvolumen als Auffangbehälter direkt in dem Aktenvernichter platziert werden ? für eine einfache und bequeme Entleerung über den Entsorgungsträger. Alternativ ist auch ein komfortables Entleeren mittels herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel möglich und bereits im Lieferumfang enthalten. Der robuste Schredder überzeugt durch das kraftvolle Schneidwerk, die 400 Millimeter breite Eingabeöffnung eignet sich problemlos für Formate bis DIN A3. Erhältlich ist der Aktenvernichter in der Sicherheitsstufe P-4 mit einer Schnittleistung bis zu 22 Blatt Papier und in der Sicherheitsstufe P-5 mit einer Schnittleistung bis zu 15 Blatt Papier. Ein automatischer Öler ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten und garantiert die benutzerfreundliche Bedienung des Geräts. Der Aktenvernichter ist ab dem 2. Quartal 2020 verfügbar.

Ebenfalls ergänzt wurde das Verpackungspolstermaschinen-Sortiment HSM ProfiPack. Die Verpackungspolstermaschinen sind eine geniale Lösung für alle Versand- und Lagerbereiche. Sie verarbeiten ausgediente Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial und machen daraus universell einsetzbares, neuwertiges Verpackungsmaterial. Dies spart Kosten und stellt gleichzeitig einen sinnvollen und praktischen Beitrag zum Umweltschutz dar. Der HSM ProfiPack P425 ist ab dem 3. Quartal 2020, neben einer bereits im Sortiment befindlichen Wechselstromvariante, auch in einer Drehstromausführung erhältlich. Neben einer höheren Schnittgeschwindigkeit weist die Drehstromvariante des HSM ProfiPack P425 auch eine höhere Durchsatzleistung auf. Weitere Features sind unter anderem die justierbare Schnittbreite, die hohe Anwendersicherheit durch einen Not-Aus-Schalter sowie eine Stauchungsklappe für voluminöseres Verpackungsmaterial. Zusätzlich gibt es noch eine Variante mit integriertem Anschluss für die Staubabsaugung mittels Entstauber.

HSM ist neues Mitglied der Initiative Standort Deutschland

Die Initiative Standort Deutschland ist ein Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen der PBS-Branche, die gemeinsam ?Ja? zum Standort Deutschland sagen. Zum 1. November 2019 hat sich HSM dieser bedeutenden Initiative angeschlossen. Der Mittelstand ist der Motor der deutschen Wirtschaft und somit entscheidend für Wachstum und Wohlstand einer Volkswirtschaft. Traditionsreiche Familienunternehmen schaffen Arbeitsplätze, bilden Menschen aus und prägen durch Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Die inzwischen sieben Mitgliedsunternehmen der Initiative ? HAN, HSM, Maul, Renz, Rössler Papier, Sigel und Veloflex ? haben sich zum Ziel gesetzt, den Standort Deutschland für die Zukunft zu sichern ? durch Leistung, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte. Die Unternehmen befinden sich seit Generationen in Familienbesitz und blicken gemeinsam auf über 500 Jahre Erfahrung zurück. Mithilfe modernen Managements, höchstem Entwicklungs-Know-how und Innovationsgrad prägen sie, ähnlich vieler anderer Branchen, maßgeblich den Industriestandort Deutschland. Allesamt design-, funktions- und qualitätsführend.

?Mit HSM haben wir ein Unternehmen für unsere Initiative gewonnen, das wirtschaftlich, ökologisch und sozial agiert, ohne dabei die Tradition und Familienorientierung aus den Augen zu verlieren. Somit ist HSM eine wertvolle Ergänzung für die Initiative Standort Deutschland?, resümierte Ralf Niehaus, Vorsitzender der Initiative Standort Deutschland.

Neue Voucher-Promotion Aktion in 2020

Für das Jahr 2020 organisiert HSM erneut eine gewinnbringende Aktion für den Handel und deren Endkunden. Unter dem Motto ?Schutz für Ihre Daten. Einkaufsgutschein für Sie.?, gibt es beim Kauf eines Aktionsproduktes während des Aktionszeitraumes einen Shopping-Gutschein gratis dazu. Die Aktion, die zum Jahresbeginn startete, ist in 15 europäischen Ländern verfügbar und läuft das ganze Jahr bis zum 31.12.2020. Dem Fachhandel steht zur Aktionsbewerbung umfangreiches Material zur Verfügung, wie beispielsweise Bildmaterial, Onlinebanner, eine Landingpage, Promotionflyer sowie diverses VKF-Material für das Ladengeschäft.

HSM Messestand auf der Paperworld 2020: Halle 3.0, Stand D85

Das Produktportfolio in der HSM Umwelttechnik umfasst vertikale und horizontale Füllklappenpressen mit einer Presskraft von 3 bis 70 Tonnen sowie halb- und vollautomatische Kanalballenpressen bis zu 150 Tonnen Presskraft. Des Weiteren werden verschiedene Speziallösungen zum Entleeren, Perforieren, Crushen und Verdichten von PET-Flaschen hergestellt. Leistungsfähige Maschinen für die Datenvernichtung in großen Mengen, wie Aktenvernichter und Festplattenschredder, bieten eine wirtschaftliche Ergänzung des Dienstleistungsportfolios eines professionellen Entsorgungsbetriebes.