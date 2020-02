Huawei Atlas 900 KI-Cluster erhält Auszeichnung mit GSMA GLOMO Tech of the Future Award

Heute hat die GSMA dem Atlas 900 KI-Cluster von Huawei

die Auszeichnung Global Mobile Awards 2020 (GLOMO Awards) – Tech of the Future

Award verliehen. Der Atlas 900 ragte mit seiner weltweit führenden

KI-Rechenleistung, seinem ultimativen System zur Wärmeableitung und dem besten

Cluster-Netzwerk seiner Klasse heraus. Der Atlas 900 beschleunigt die globale

Grundlagenforschung im Bereich KI und eröffnet Branchen schnell KI-Anwendungen,

um die Ära der künstlichen Intelligenz mit unvergleichlicher KI-Rechenleistung

voranzubringen.

Innovative Technologie hat die Mobilbranche über die kühnsten Erwartungen der

frühen Vorreiter hinaus vorangebracht. Die GSMA verleiht die Auszeichnung GLOMO

Award – Tech of the Future Award in Anerkennung von Technologie, die ihrer Zeit

voraus ist und die Welt verändert. Die Auszeichnung bedeutet Anerkennung der

Branche für den Huawei Atlas 900 KI-Cluster als Produkt, das im Bereich der

KI-Innovation neue Höhen erklimmt.

Der Atlas 900 ist weltweit der KI-Cluster mit der kürzesten Trainingszeit. Es

ist ein Leistungsknoten, der tausende Huawei Ascend 910 KI Prozessoren für 256

bis 1024 Petaflops (PFLOPS) FP16 zusammengeführt und so die Rechenleistung von

500.000 PCs bereitstellt. Im Modelltrainings-Benchmarktest ResNet-50

pulverisierte der Atlas 900 den Weltrekord durch Abschluss des Trainings in 59,8

Sekunden. Er ist das einzige Produkt der Branche, das ein solches Training in

weniger als einer Minute abschließen kann.

Der Atlas 900 eröffnet zahlreiche Anwendungen in wissenschaftlicher Forschung

und geschäftlicher Innovation. Forscher können KI-Modelle mit Bildern und Videos

schneller trainieren. Dies ist nicht nur für die wissenschaftliche Forschung von

Nutzen, da Prognosen in Astronomie, Petrochemie und Wettervorhersagen

effizienter und genauer werden, sondern es liefert geschäftliche Vorteile wie

eine schnellere Markteinführung autonomer Fahrzeuge.

Der Atlas 900 KI-Cluster verfügt über drei Hochgeschwindigkeits-Modi zur

Kopplung: Huawei Cache Coherent System (HCCS), PCIe 4.0 und 100 GE. Der Atlas

900 nutzt Rechenzentrums-Switches der Baureihe Huawei CloudEngine zur

Unterstützung eines Full-Mesh-Parameter-Synchronisierungsnetzwerkes für das

Trainieren von KI-Modellen mit mehr als 100 TB (10^12)/Sekunde. Dies reduziert

die Latenz der Synchronisierung um 10 % bis 70 % und bedeutet in der Effizienz

des Trainings einen enormen Schritt voran.

Überragende Rechenleistung kann zur Überhitzung des Systems führen. Der Atlas

900 KI-Cluster verfügt über ein der Branche führendes System der Wärmeableitung,

um diesem Problem zu begegnen. Seine hybride Flüssigkeitskühlung unterstützt ein

Flüssigkeitskühlungsverhältnis von mehr als 95 % und geschlossener adiabatischer

Technologie im Schrank. Die ideale Effektivität der Stromnutzung (Power Usage

Effectiveness – PUE) eines Rechenzentrums beträgt 1,0. Ein einzelner Schrank mit

einem Atlas 900 liefert eine Wärmeableitung von bis zu 50 kW für eine PUE unter

1,1. Des weiteren ist der Atlas 900 in der Raumnutzung deutlich effizienter als

ein luftgekühlter 8-kW-Schrank, was den Raumbedarf der Ausrüstung um 79 %

reduziert. Das innovative System der Flüssigkeitskühlung senkt die

Gesamtbetriebskosten (TCO) für die Kunden mit hoher Leistung, hoher Dichte und

niedriger PUE in großem Maßstab.

Die Kommentare der Preisrichter lauteten: “Dieses Produkt hat für eine breite

Palette von Anwendungen in der Mobilbranche und darüber hinaus eine Plattform

für den Fortschritt geliefert. Es nutzt die neueste Technologie für unglaubliche

Geschwindigkeit und Leistung bei minimalem Kohlendioxidausstoß.”

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturen für Informations-

und Kommunikationstechnologie (ICT) und intelligente Geräte. Mit integrierten

Lösungen für vier Schlüsselbereiche – Telekom-Netzwerke, IT, intelligente Geräte

und Cloud-Dienste – sind wir bestrebt, allen Menschen zu Hause und im

Unternehmen eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zur Verfügung zu

stellen.

Das komplette Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen von Huawei

ist wettbewerbsfähig und sicher. Durch die offene Zusammenarbeit mit

Ökosystempartnern schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden, indem

wir daran arbeiten, Menschen zu stärken, das häusliche Leben zu bereichern und

Innovationen in Organisationen jeder Art und Größe anzuregen.

Bei Huawei konzentriert sich die Innovation auf die Bedürfnisse der Kunden. Wir

investieren stark in die Grundlagenforschung und konzentrieren uns auf

technologische Durchbrüche, die die Welt voranbringen. Ende des Jahres 2018

beschäftigten wir mehr als 188.000 Mitarbeiter und sind in über 170 Ländern und

Regionen tätig. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein Unternehmen in privater

Hand, vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter.

GSMA GLOMO

Die Global Mobile Awards (GLOMO) wurden von der GSMA erstmals 1996 vergeben und

sind zu einem der angesehensten Preise der Branche herangereift. Sie sind eine

Anerkennung signifikanter Beiträge, welche die Branche der Mobilkommunikation

voranbringen.

