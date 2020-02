Huawei bringt AirEngine-Wi-Fi-6-Produkte auf den Markt und beschleunigt damit den Eintritt von Unternehmen in dieÄra der vollständig drahtlosen Campustechnologie

Huawei stellte heute auf dem Product and Solution

Launch-Event 2020 in London die Produkte der AirEngine-Wi-Fi-6-Serie vor,

darunter 10 neue Wi-Fi-6 Access-Point (AP)-Modelle. Diese völlig neuen Produkte

sind optimal geeignet, um Unternehmen den Einstieg in das vollständig drahtlose

Campus-Zeitalter zu erleichtern. Mit diesen neuen Funktionen werden Unternehmen

ihren digitalen Transformationsprozess beschleunigen, da sie vollständig

verbundene, vollständig drahtlose Büro- und Produktionscampusnetzwerke mit einem

beispiellosen Maß an Büro-, Produktions- und Serviceerfahrung aufbauen können.

Von diesen neuen Angeboten liefert das Flaggschiff AirEngine 8760 AP eine

Luftschnittstellen-Datenrate von bis zu 10,75 Gbps, das Doppelte des

Branchendurchschnitts. Dieser AP ist der erste in der Branche, der eine

Luftschnittstellen-Datenrate von über 10 Gbps erreicht und setzt damit einen

neuen Maßstab für Wi-Fi-6-Produkte.

Bei der Veranstaltung stellte Huawei drei Produktserien vor: AirEngine 8700,

AirEngine 6700 und AirEngine 5700, die eine breite Palette von

Anwendungsszenarien im Innen- und Außenbereich abdecken. Diese Serien werden die

Erfahrung mit dem Netzwerk in den folgenden Szenarien deutlich verbessern:

– Szenarien mit hoher Terminaldichte, wie z. B. Büroräume,

Konferenzräume, Stadien, Flughafengebäude und Bahnhöfe

– Hochauflösende (HD) Video-Anwendungsszenarien, wie z. B. Unterricht

in VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality) und

4K/8K-Videokonferenzen

– Campusweite mobile Produktionsszenarien, wie z. B. Roboter mit

fahrerlosen Transportsystemen (AGV)

– IoT- und Wi-Fi-Konvergenz-Szenarien, wie Einkaufszentren,

Supermärkte und intelligente Campusanlagen

– Szenarien für öffentliche Netzdienste im Freien, wie z. B. Plätze

und Straßen

Immer mehr Unternehmen nutzen Wi-Fi 6, um ihr gesamtes Campusnetzwerk zu

vernetzen, oder ziehen dies in Betracht. Tam Dell–Oro, der Gründer und CEO der

Dell–Oro Group, äußert sich zu Wi-Fi 6: “Wir sehen, dass Wi-Fi 6 deutlich zu

wachsen beginnt, da der Markt sich von den ersten Anwendern neuer Technologien

zum Massenmarkt im Jahr 2020 entwickelt. Die Hersteller führen nun die

Wi-Fi-6-Technologie der zweiten Generation ein und geben die reichhaltigen

Funktionen zu Preisen weiter, die nicht viel höher sind als die von Wi-Fi-5 oder

Wi-Fi-4-Produkten.”

Wenn wir das Zeitalter des vollständig drahtlosen Campus einleiten, müssen

Wi-Fi-6-Netzwerke die folgenden drei unterschiedlichen Merkmale aufweisen:

ultraschnell, überall mobil und überall100 Mbps.

Ultraschnell: Huawei AirEngine Wi-Fi 6 liefert eine Luftschnittstellenrate von

bis zu 10,75 Gbps und erreicht damit erstmals eine höhere Luftschnittstellenrate

als die kabelgebundene Netzwerkrate auf der Campus-Netzwerkzugangsschicht.

In Zukunft wird die Anzahl der Terminals, die auf Unternehmens-Wi-Fi-Netzwerke

zugreifen, um mehr als das Zehnfache steigen, und jedes Terminal wird mindestens

50 Mbps Bandbreite für HD-Videoanwendungen wie 4K-Video benötigen. Folglich ist

die Huawei AirEngine Wi-Fi 6 mit der branchenweit größten Anzahl an räumlichen

Datenströmen (insgesamt 16) ausgelegt und erreicht eine

Luftschnittstellen-Datenrate von bis zu 10,75 Gbps, das Doppelte des

Branchendurchschnitts.

Überall mobil: Huawei AirEngine Wi-Fi 6 zeichnet sich durch eine starke

Abdeckung, Null-Paket-Verlust und eine extrem niedrige Latenz aus. Damit erfüllt

Huawei die Anforderungen an die Netzwerkqualität der geschäftskritischen Dienste

von Unternehmen und gewährleistet null Unterbrechungen.

Um Unternehmen bei der Anbindung wichtiger Dienste an Wi-Fi-Netze zu

unterstützen, verwendet Huawei AirEngine Wi-Fi 6 branchenweit einzigartige

intelligente Antennen für eine stabilere Abdeckung. Im Vergleich zu anderen

Wi-Fi 6-Produkten in der Branche verdoppelt Huawei AirEngine Wi-Fi 6 die

Signalstärke, liefert eine um 20 % größere Reichweite und garantiert ein

stabiles Signal auch am Netzwerkrand. Darüber hinaus gewährleistet die

einzigartige verlustfreie Roaming-Technologie von Huawei einen

Null-Paket-Verlust bei wichtigen Diensten während des Roamings und erreicht eine

Roaming-Erfolgsrate von 100 %, was mehr Stabilität im mobilen Betrieb und bei

der Büroarbeit ermöglicht. Huawei AirEngine Wi-Fi 6 nutzt die

Dynamic-Turbo-Technologie (eine intelligente Technologie zur

Anwendungsbeschleunigung), um eine extrem niedrige Latenz von 10 ms zu

erreichen, die die Hälfte des Branchendurchschnitts ausmacht. Diese

ultra-niedrige Latenz macht VR-, AR- und HD-Videos stabiler als je zuvor.

Überall 100 Mbps: Angetrieben durch Huaweis innovative 5G-Technologien erreicht

Huawei AirEngine Wi-Fi 6 als erste ihrer Art eine kontinuierliche Vernetzung mit

100 Mbps.

In der Wi-Fi-Branche war es schon immer eine Herausforderung, eine

ununterbrochene Bandbreite und ein gutes Wi-Fi-Serviceerlebnis der einzelnen

Terminals in einem kontinuierlichen Netzwerk in großem Maßstab zu gewährleisten.

Um diese Herausforderung zu meistern, hat Huawei AirEngine Wi-Fi 6 mehrere

hochmoderne 5G-Technologien in das Wi-Fi-Netzwerk integriert. Folglich kann in

Szenarien mit hochdichtem Terminalzugang jedes Terminal jederzeit und überall

stabile 100 Mbps erhalten.

“Wir glauben, dass die drahtlose Aufrüstung auf Wi-Fi 6 wesentliche

Veränderungen auf dem Weg der Unternehmen zur digitalen Transformation mit sich

bringen wird, die sich stark von früheren Wi-Fi-Generationen unterscheidet.

Huawei hat seine führenden 5G-Technologien auf die neuesten AirEngine-Wi-Fi

6-Produkte angewandt, die bereits die fortschrittlichsten Antennen, Algorithmen

und Netzwerktechnologien der Branche enthalten. Huawei AirEngine Wi-Fi 6 hilft

Unternehmen beim Aufbau eines hochwertigen drahtlosen Campusnetzwerks”, sagte

Zhao Zhipeng, President der Huawei Campus Network Domain für die

Datacom-Produktlinie von Huawei. “Wir gehen davon aus, dass das hochwertige

Wi-Fi-6-Campusnetzwerk Unternehmen wirklich dabei helfen kann, die digitale

Transformation in Büro-, Produktions- und Dienstleistungsszenarien zu

beschleunigen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Serviceerfahrung zu

verbessern. Auch in Zukunft werden wir gemeinsam mit unseren Kunden Innovationen

für ein vollständig verbundenes, intelligentes und vereinfachtes, mit der

AirEngine betriebenes, Campusnetzwerk entwickeln und so den schnellen Eintritt

in die Ära des vollständig drahtlosen Campus ermöglichen.”

Huawei kombiniert kontinuierlich die Innovationen von AirEngine Wi-Fi 6 mit

spezifischen Kundenszenarien, um den Kunden einen größeren Nutzen zu bieten.

– In Unternehmensbüro-Szenarien wird Huawei AirEngine Smart Offices

vorantreiben. Die Mitarbeiter werden von der traditionellen

Kommunikation über Sprache und Text an festen Arbeitsplätzen zu

einer effizienteren Zusammenarbeit mit HD-Video und

Multi-Screen-Interaktion an jedem beliebigen Standort übergehen.

– In Bildungsszenarien wird Huawei AirEngine die rasche Etablierung

von populärem interaktivem VR/AR-Lernen fördern. Die Schüler und

Studenten werden ihren Lernstil verändern und von traditionellen

Lehrbüchern zu immersivem interaktivem Lernen übergehen. Dieser

Wandel wird das Lernen attraktiver machen und Schülern und

Studenten, die in den entlegensten Gebieten leben, qualitativ

hochwertige Bildungsressourcen zur Verfügung stellen, wodurch die

Chancengleichheit in der Bildung gefördert wird.

– In Produktions- und Logistikszenarien wird Huawei AirEngine

unbemannte Fabriken und einen unbemannten Vertrieb Wirklichkeit

werden lassen. Intelligente Roboter werden sich ergänzen, um sich

wiederholende, mechanische und gefährliche Arbeiten zu erledigen

und die Fabriken zur automatisierten Produktion zu bewegen.

– In Szenarien des öffentlichen Dienstes wird Huawei AirEngine die

Servicequalität verändern und öffentliche Einrichtungen dazu

bewegen, personalisierte Online-Dienste anzubieten, die jederzeit

und überall verfügbar sind, sowie die Kundenzufriedenheit zu

erhöhen.

Huawei brachte 2017 das erste kommerzielle Wi-Fi-6-Produkt der Branche auf den

Markt. Seit seinem Debüt wurde dieses Produkt weithin anerkannt und schnell in

verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt eingesetzt. Laut dem aktuellen

Bericht der Dell–Oro Group hatte Huawei Wi-Fi 6 zwischen Q3 2018 und Q3 2019

weltweit den größten Marktanteil (ausgenommen Nordamerika).

