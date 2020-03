Huawei Enterprise Business Group stellt vier Maßnahmen zum Erfolg mit globalen Ökosystempartnern vor

Auf der weltweit live gestreamten Industrial

Digital Transformation Conference 2020 hat die Huawei Enterprise BG (Business

Group) ihre Partnerentwicklungsstrategie unter dem Namen “Rentabilität,

Einfachheit, Ermöglichung und Ökosystem” (Profitability, Simplicity, Enablement,

and Ecosystem) bekannt gegeben. Die Huawei Enterprise BG wird diese Strategie in

der Zusammenarbeit mit ihren globalen Partnern verwenden, um gegenseitigen

Nutzen zu erzielen.

Auf der Veranstaltung legte Frank Shen Surong, Vice President des Bereichs

Partners & Alliances dar, dass das neue Partner-Ökosystem der Huawei Enterprise

Business Group im Jahr 2020 sieben Partnertypen umfassen wird: Sales Partner,

Solution Partner, Service Partner, Investment & Operation and Financing Partner,

Talent Alliance, Social Partner sowie Industry Partner. In Hinsicht auf diese

sieben Partnerkategorien wird die Huawei Enterprise BG ihr Ökosystem

weiterentwickeln, um mehr Unterstützung in folgenden Bereichen bereitzustellen:

Rentabilität

2019 hat die Huawei Enterprise BG das Minimum für Umsatzrabatte abgeschafft.

Partner erhalten jetzt Vergütungen für jeden Dollar, den sie verdienen. 2020

wird die Huawei Enterprise BG die Stabilität des Anreizrahmens für

Channel-Partner beibehalten und den Bereich der Partnerprodukte mit Anreizen

erweitern, der dann auch eigenständige Software enthält. Eine breitere Palette

spezieller Anreize, beispielsweise Kapazitätsrabatte und Business Incentive

Program (BIP), werden eingeführt, um Partner zu motivieren, sich ehrgeizigere

Ziele zu setzen.

Einfachheit

Die Huawei Enterprise BG hat fortlaufend Richtlinien und Durchführung von

Prozessen vereinfacht. Die Richtlinien für Partner sind jetzt einfacher zu

verstehen und zu behalten. Zudem sind sie besser umzusetzen, was die

Zusammenarbeit zwischen Huawei und seinen Partnern vereinfacht. 2020 wird die

Huawei Enterprise BG eine Liste von Produkten herausgeben, für welche

Partnerrabatte verfügbar sind. Dies verbessert die Transparenz der Richtlinien

und macht klar, wann Anreize in Frage kommen. Partner können sich eigenständig

für den Marketing Development Fund (MDF) bewerben und diesen annehmen, um die

Durchführung von Marketingaktivitäten zu beschleunigen. Der gesamte

geschäftliche Prozess von Huawei Enterprise BG wird so für die Partner sichtbar.

Ermöglichung

In diesem Jahr wird Huawei die Zertifizierung Huawei Certified Pre-sales

Professional (HCPP) für IP-Produkte und Speicherprodukte einführen. Partner

können damit umfassende Kenntnis über relevante Produkte und die praktischen

Fähigkeiten erwerben, die notwendig sind für: Organisation technischen

Austausches zwischen Kunden, Bereitstellung szenariobasierter Lösungsgestaltung

und “Proof of Concept”-Tests (PoC). Die Huawei Enterprise BG hat zudem die

Verfügbarkeit von Marketing Development Fund (MDF) und Joint Marketing Fund

(JMF) ausgebaut, um globale Partner, Lösungspartner und Netzbetreiberpartner in

ihrer geschäftlichen Entwicklung zu unterstützen. Partner ziehen aus ihren

Kapazitäts-Upgrades im Umgang mit den Herausforderungen der digitalen

Transformation Nutzen.

Ökosystem

Huawei führt für 2020 den Huawei ICT Academy Development Incentive Fund (ADIF)

ein, um die Entwicklung der Huawei ICT Academy zu fördern, deren Schulungen und

Betrieb zu unterstützen und Trainees zu motivieren, Zertifizierungen von Huawei

zu erwerben. Derweil wird der ADIF das Wissen um die Marke Huawei ICT Academy

stärken, die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen ausbauen und technische

Mitarbeiter für Huawei selbst entwickeln, wenn Talente und die Marke der Academy

zur Gütemerkmalen des Unternehmens werden. In der Zukunft wird Huawei zudem

mittels einer Reihe förderlicher Richtlinien weitere Ökosystempartner anziehen.

Diese reichen von Joint Solution Development, Marketing Fund und Global Partner

Incentive Fund (GPIF) zur Verbesserung der Zufriedenheit mit den Diensten und

der Verfügbarkeit des MDF für mehr Partner.

Zum Jahresende 2019 verfügte Huawei über mehr als 22.000 Vertriebspartner, 1.200

Lösungspartner, 4.200 Servicepartner, 1.000 “Talent Alliance”-Partner sowie 80

Partner im Bereich Investment und Betrieb sowie Finanzierung.

In der Informationsgesellschaft ist es der Schlüssel zu einem System

gegenseitigen Nutzens, alle Beteiligten zur Verwendung ihrer eigenen Stärken in

die Lage zu versetzen, um ein Ganzes zu schaffen, das mehr ist als die Summe

seiner Teile. Huawei wird seine Ökosystem-Richtlinie weiterhin optimieren, um

das Partnersystem auszubauen, Partnern bei der Umsetzung ihrer Ziele zu helfen

und sie besser zu unterstützen. Die Bemühungen werden Entwicklung, Pflege,

Unterstützung, Anreizen und Konformität von und für Partner gelten. Letztlich

wird so das Partnermanagement optimiert, um ein offenes, kooperatives System

gegenseitigen Nutzens zu schaffen. Dies geschieht in dem Bestreben, Anbieter der

Wahl in der digitalen Transformation zu werden.

