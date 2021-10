HUBTEX Maschinenbau GmbH&Co. KG gewinnt DiALOG-Award 2021„Excellence in Digital Transformation“

Im Rahmen des DiALOG Clubs´21 wurde heute im INNSIDE Melia Hotel Leipzig der DiALOG-Award zum siebten Mal verliehen. Der Gewinner 2021 ist die HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG. Das Projekt „HUBTEX goes digital – Wir schaffen Einzigartiges mit Begeisterung“ wurde aus den fünf zur Preisverleihung eingeladenen Preisträgern mit dem Siegel „Excellence in Digital Transformation“ als Gewinner ausgewählt. Der DiALOG-Award ist eine Auszeichnung für zukunftsorientierte Struktur- und Anwenderkonzepte in den administrativen Unternehmensprozessen in Zeiten des digitalen Wandels und wird seit 2014 verliehen.

Qualität, die für sich spricht

Die achtköpfige Jury, bestehend aus Fachleuten der Wissenschaft, Industrie und Presse. Sie durfte über zahlreiche nationale und internationale qualitativ-hochwertige Bewerbungen entscheiden. Nach eingehender Beratung ging die HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG für das Projekt „HUBTEX goes digital – Wir schaffen Einzigartiges mit Begeisterung“ als Gewinner des 7. DiALOG-Awards hervor. Ihnen, wie den weiteren Preisträgern Janitos Versicherung AG, minubo GmbH, Munich Re und SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH, gilt ein besonders herzliches Dankeschön und die Glückwünsche für den Einsatz und die Abgabe der exzellenten Bewerbungen.

Gemeinsam übernahmen Prof. Dr. Katrin Klodt-Bußmann, Professorin für Wirtschaftsrecht an der HTWG Konstanz sowie Steffen Schaar, Mitglied der Geschäftsleitung von TQG und Initiator des DiALOG-Awards, die Einleitung der diesjährigen Award-Verleihung. Sie beleuchteten verschiedene Aspekte der Digitalisierung, Projekterfolge und Nachhaltigkeit.

Nachhaltige Schritte in der digitalen Strategieumsetzung

Steffen Schaar, Initiator des DiALOG-Awards, würdigte im Namen der gesamten Jury alle eingereichten Projekte: „Es freut uns, dass uns auch in diesen herausfordernden Zeiten so viele Bewerbungen erreicht haben, die es alle verdient hätten prämiert zu werden. Wir haben uns die Auswahl der fünf Preisträger wahrlich nicht leicht gemacht. Eines ist ihnen auf jeden Fall gemein: Sie haben alle überragende Digitalisierungsprojekte auf den Weg gebracht und diese auch erfolgreich abgeschlossen. Dafür gebührt ihnen unsere höchste Anerkennung.“

Im kommenden Jahr werden die diesjährigen Preisträger ihre erfolgreichen Projekte in Workshops präsentieren, ihre Erkenntnisse weitergeben und zum Erfahrungsaustausch bereitstehen.

Am 29./30. September 2022 wird der 8. DiALOG-Award im Rahmen des DiALOG CLUB verliehen: Veranstaltungsort ist dann Böblingen.

Der DiALOG-Award „Excellence in Digital Transformation“ wird seit 2014 verliehen. Der DiALOG-Award fördert und fordert den Umkehrprozess vom IT-Lösungsdenken zu strukturierten, nachvollziehbaren, messbaren Prozessen mit intelligenten und verständlichen Lösungsansätzen in den Unternehmensorganisationen. Die Preisverleihung findet Rahmen des DiALOG – CLUB – exklusiver Treffpunkt für digitale Trendsetter (www.dialog-club.de) statt. Der DiALOG-Award 2022 wird am 29. September 2021 in Böblingen verliehen.

Weitere Informationen: www.dialog-award.de