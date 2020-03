HYBRID Software kündigt die Veröffentlichung von STEPZ 5.2 an

HYBRID Software kündigt die Veröffentlichung von STEPZ 5.2 an, der neuesten Version seiner leistungsstarken, nativen PDF Step & Repeat Desktop-Lösung für den digitalen Etiketten- und Verpackungsdruck. Zusammen mit seinen starken VDP-Fähigkeiten (Variable Data Printing) ist STEPZ 5.2 eine modulare Version aus der PACKZ-Familie, die es ihren Anwendern ermöglicht, die Komplexität der Software bei Bedarf aufzubauen. Diese vereinfachte Version von STEPZ 5.2 ermöglicht eine schnellere Lernkurve bei einem wesentlich attraktiveren Einstiegspreis.

STEPZ ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das große Mengen von Aufträgen optional mit variablen Designs, Text, Zahlen und Barcodes ergänzen kann, wobei Daten aus Datensystemen direkt in ein Step & Repeat-Layout übersetzt werden können. Die neuen Funktionen in Version 5.2, die auf dem Feedback einer Reihe von Kunden basieren, wurden für ihre Benutzerfreundlichkeit, den Reichtum an Funktionen und die Effizienz und Geschwindigkeit der Dateiausgabe gelobt.

Tatsächlich war die erste Version für HP Indigo-Anwender gedacht, die auf das neue Production Pro DFE umsteigen, wobei die Step & Repeat-Vorlagen dem Formfaktor der HP Indigo-Etiketten- und Verpackungsdruckmaschinen entsprechen.

Die Ausführung wird vom Desktop auf den Server verlagert

Die Entwicklung von VDP-Dateien mit STEPZ findet seit jeher nicht an der Druckmaschine statt, sondern in der Druckvorstufe, wo sie auch hingehört. Um noch mehr Rechenleistung zu bieten, kann STEPZ 5.2 auf Wunsch alle VDP-Dateivarianten von der Desktop- bis zur Serverebene verarbeiten. Die Verbindung zu STEPZ ist nach wie vor in CLOUDFLOW zugänglich, wodurch die bisher leistungsstärkste VDP-Ausführung von Ausgabedateien möglich ist. Benutzer können komplette VDP-Dateien etwa achtmal schneller erstellen, als wenn sie die Arbeit auf der Desktop-Workstation belassen.

STEPZ 5.2: VDP-Server jetzt als eigenständige Lösung verfügbar

Für diejenigen, die es vorziehen, STEPZ nur wegen seiner VDP-Fähigkeiten zu betreiben, bietet HYBRID Software eine eigenständige Lösung an, die den Kunden die Möglichkeit bietet, VDP-Aufträge mit hohem Volumen mit einer einzigen, leicht zu bedienenden Anwendung zu bearbeiten. Mit seiner modernen Server-Architektur ermöglicht STEPZ 5.2 den Anwendern optional, ihre Prozesse bei Bedarf zu skalieren und jede anspruchsvolle Datenmenge einfach auszugeben.

Eine Reihe von neuen Step & Repeat-Funktionen

STEPZ 5.2 enthält auch eine Reihe neuer Verbesserungen für die Step & Repeat-Anwendung. Es gibt Erweiterungen sowohl für Rolle-zu-Rolle-Anwendungen als auch für Bogenlösungen. Beispielsweise können Anwender jetzt die Beschnittzugabe für Laschen im Trennschnitt bei Faltschachteln definieren.

“PACKZ ist unser Flaggschiffprodukt für anspruchsvolle Druckvorstufenarbeiten”, erklärt Guido Van der Schueren, Vorsitzender von HYBRID Software, “Basierend auf dieser leistungsstarken Technologie bietet STEPZ jetzt genau das erforderliche Werkzeug-Set für die digitale Druckvorbereitung für eine kurze Lernkurve und eine schnelle Einführung”.

HYBRID Software entwickelt und vermarktet innovative Produktivitätswerkzeuge fu?r die grafische Industrie und verfu?gt u?ber Niederlassungen in Belgien, Deutschland, Italien und den USA sowie u?ber ein globales Partnernetzwerk. Der CLOUDFLOW Workflow, der PACKZ Editor und die Integrationslösungen von HYBRID Software bieten einzigartige Vorteile wie native PDF-Workflows, herstellerunabhängige, auf offenen Standards basierende Lösungen sowie skalierbare Technologien fu?r vielfältige Anwendungen bei niedrigen Betriebskosten. Diese Produkte werden in allen Segmenten der Druckvorstufe und dem Druck von Hunderten von Kunden weltweit eingesetzt, einschließlich der Etiketten- und Verpackungsindustrie, Faltschachteln, Wellpappe, Großformat- und Digitaldruck.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.hybridsoftware.com