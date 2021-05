HYBRID Software–s Intelligent Flexo empfängt begehrte Auszeichnung der FTA für Technische Innovationen 2021

HYBRID Software freut sich, bekannt zu geben, dass HYBRID Software Intelligent Flexo, ein bahnbrechendes Modul in CLOUDFLOW zur Steigerung der Flexodruckqualität von Bestandssystemen, erfolgreich einen FTA Technical Innovation Award 2021 erhalten hat. Seit mehr als zwei Jahrzehnten würdigt und feiert die FTA die unglaublichen Leistungen von Individuen und Unternehmen, großen wie kleinen, die zum Wachstum der Branche beigetragen haben. Dies ist das zweite Jahr in Folge, dass HYBRID Software einen FTA Technical Innovation Award erhält. Letztes Jahr gewann das Unternehmen den Preis für den CLOUDFLOW Patchplanner.

Eine der wichtigsten Faktoren für eine hohe Druckqualität ist es, hochwertige Druckplatten so einfach und effektiv wie möglich zu produzieren. Für einen Flexodrucker gibt es zwei Punkte zu beachten. Erstens: Sind die Flexodruckplatten und die Plattenverarbeitungsanlagen, mit denen sie hergestellt werden, so optimiert, dass sie die höchstmögliche Druckqualität erzeugen? Und zweitens: Werden diese Platten, unabhängig davon, ob sie im eigenen Haus oder von einem Dienstleister hergestellt werden, in einem wiederholbaren Herstellungsprozess produziert, so dass die Druckqualität bei jedem Auftrag konstant ist?

Die Eingabe für Intelligent Flexo erfolgt einfach über einen Satz gerasterter Farbseparationen. Diese können von HYBRIDs eigenem CLOUDFLOW-Workflow oder von jedem RIP eines Drittanbieters stammen, der unverschlüsselte TIFF- oder LEN-Dateien erzeugen kann. Es optimiert die Qualität des Flexodrucks unter Verwendung der vorhandenen Ausrüstung und Software als Grundlage. Es identifiziert Problembereiche, indem es nach unterschiedlichen Zonen in der Druckvorlage sucht, die einen Eingriff rechtfertigen, und wendet dann spezielle Techniken an, um Effekte zu erzeugen, die die Druckqualität verbessern. Die Technologie ahmt „digital dot etching“ nach und hilft dabei, die Viskosität der Druckfarbe zu beeinflussen, um glattere Verläufe, gleichmäßigere Volltöne und eine insgesamt bessere Reproduktion von Abbildungen und feinen Details zu erreichen.

HYBRID Software Intelligent Flexo arbeitet als konfigurierbares, automatisiertes Workflow-Prozessmodul. Bei der Oberflächenrasterung zum Beispiel verbessert Intelligent Flexo die Farbübertragung und erhöht die Dichte wiederholbar und konsistent. Dabei variiert es viele Parameter, wie z. B. die benutzerdefinierte Strukturierung, die Zellwandgröße und das Aussparen kleiner Rasterpunkte mit soviel Intelligenz, dass die Mikropunkte auf den fertigen Platten stabil bleiben.

Die Anwender können ihre eigenen maßgeschneiderten Flächendeckungsmuster für Intelligent Flexo erstellen, so dass es wirklich einzigartig für jeden Verarbeiter ist. Die Besonderheit liegt nicht nur in den Rasteroptionen, die HYBRID Software bietet, sondern vor allem in der Freiheit, mit jedem gewünschten Raster zu experimentieren. So kann jeder Dienstleister oder jede Druckerei die zur Verfügung stehenden Raster um eigene, speziell entwickelte Technologien ergänzen – und sich mit der eigenen, individuellen Plattenherstellung von der Konkurrenz abheben.

Da Intelligent Flexo herstellerunabhängig arbeitet, passt es in jede Plattenverarbeitungsumgebung mit unterschiedlichen Druckkonfigurationen – von Druckfarben über Bedruckstoffe und Auflösungen bis hin zu Platten und Rasterwalzen usw. Es ist mit allen gängigen Flexoplattenbelichtern kompatibel, mit spürbaren Qualitätsverbesserungen für Abbildungen und Linework bei jeder Auflösung. Intelligent Flexo verbessert auf automatische, intelligente Weise die Qualität und Stabilität des Flexodrucks, ohne dass eine erhebliche Investition erforderlich ist – oder eine Änderung des Prepress-Workflows oder der Ausrüstung.

Die Intelligent Flexo Technologie basiert auf einer Zusammenarbeit zwischen HYBRID Software und Steurs, einem Flexo-Dienstleister. Das 1949 gegründete Unternehmen ist eines der führenden Reprohäuser in den Benelux-Ländern. Ihr Ziel war es, eine Flexoplatte zu entwickeln, die eine höhere Qualität und mehr Stabilität sowie Farbkonsistenz für den Druck von flexiblen Verpackungen und Wellpappe bietet. Steurs, ein angesehener Innovator, hat eine eigene F&E-Abteilung, in der sie innovative Lösungen entwickeln, um auf die Bedürfnisse ihrer Markeninhaber und Druckereien einzugehen.

„HYBRID Software fühlt sich geehrt und ist dankbar, dieses Jahr einen weiteren FTA-Award für technische Innovation in der Kategorie Prepress – Graphics zu erhalten“, bemerkt Guido Van der Schueren, Vorsitzender von HYBRID Software. „Jeder Flexo-Dienstleister und jede Druckerei arbeitet jeden Tag daran, ihre Druckqualität zu maximieren, aber die Herstellung der hochwertigsten Flexoplatten war schon immer die Domäne hochqualifizierter Fachkräfte. Durch die Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Partnern wie Steurs, SGK, Mavigrafica und Tadam war HYBRID Software in der Lage, dieses Fachwissen in Software umzusetzen und einen wiederholbaren, wirklich intelligenten Herstellungsprozess zu schaffen. Und im Einklang mit unserer Philosophie der offenen Systeme haben wir eine Lösung entwickelt, die mit jedem Flexo-Workflow funktioniert, nicht nur mit unserem eigenen. Wir glauben, dass jeder die Freiheit haben sollte, jedes System zu installieren, das echte Qualitäts- oder Produktivitätsvorteile bietet – und die Möglichkeit, eigene technologische Raffinessen zu implementieren, um sich von anderen zu unterscheiden. Das ist das grundlegende Potenzial von Intelligent Flexo.“

HYBRID Software entwickelt und vermarktet innovative Produktivitätswerkzeuge fu?r die grafische Industrie und verfu?gt u?ber Niederlassungen in Belgien, Deutschland, Italien und den USA sowie u?ber ein globales Partnernetzwerk. Der CLOUDFLOW Workflow, der PACKZ Editor und die Integrationslösungen von HYBRID Software bieten einzigartige Vorteile wie native PDF-Workflows, herstellerunabhängige, auf offenen Standards basierende Lösungen sowie skalierbare Technologien fu?r vielfältige Anwendungen bei niedrigen Betriebskosten. Diese Produkte werden in allen Segmenten der Druckvorstufe und dem Druck von Hunderten von Kunden weltweit eingesetzt, einschließlich der Etiketten- und Verpackungsindustrie, Faltschachteln, Wellpappe, Großformat- und Digitaldruck.

