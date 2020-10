Hydraulikspezialist STAUFF setzt auf Replatforming mit Digitalpartner diva-e

Als führender Entwickler, Hersteller und Lieferant von Rohrleitungskomponenten und Hydraulikzubehör ist das Unternehmen STAUFF seit mehr als 50 Jahren in 18 Ländern national und international erfolgreich. Um Geschäftskunden neben maximaler Verfügbarkeit und Servicekompetenz vor Ort auch online einen optimalen Zugriff auf das breite Produkt- und Servicespektrum zu ermöglichen, entschied sich STAUFF für das Replatforming des bestehenden Online-Shops mit Digitalpartner diva-e.

STAUFF zielt darauf ab, die Digitalisierung und Positionierung als globaler Qualitäts-, Technologie-,?Innovations- und Leistungsmaßstab im Bereich der fluidtechnischen Komponenten, Systeme und Dienstleistungen konsequent auszubauen. Ab heute ist die neue Digital Platform erfolgreich am Markt und bietet Kunden des Hydraulikspezialisten ein umfassendes Serviceerlebnis mit optimaler User Journey.

Ganzheitliche und offene B2B Serviceplattform

Der Komplettanbieter im Bereich der Fluid- und Leitungskomponenten bietet seinen Kunden ein Programm von über 50.000 Standardkomponenten in zehn unterschiedlichen Produktgruppen sowie eine Vielzahl an Sonder- und Systemlösungen. Um den Geschäftskunden auch online einen optimalen Zugriff auf dieses breite Spektrum zu verschaffen, entschied sich STAUFF für das ?Replatforming? des bestehenden Online Shops, der elektronische Warenbestellungen für Kunden aus Deutschland und Großbritannien anbietet. Ziel des ?Replatforming-Projekts der bestehenden Commerce-Komponenten ist der Aufbau einer ganzheitlichen und offenen B2B Service-Plattform auf der Basis von Lösungen der?diva-e Technologiepartner? Spryker ?und ?Bloomreach.

B2B Performance Marketing

diva-e entwickelt eine skalierbare und zukunftssichere Architektur und integriert diese in die bereits bestehenden Backendsysteme. So entstehen verbesserte digitale? Touchpoints ?für Neu- und? Bestandskunden, herausragende Kundenerlebnisse sowie die Möglichkeit, eine übergreifende Industrieplattform zu schaffen. Deshalb wird es mittelfristig wichtig, die Weichen im Marketing gleich von Beginn an richtig zu stellen:? diva-e liefert hierfür die Konzeption und Umsetzung des B2B Performance Marketing. Mehr zum Projekt erfahren.

Über STAUFF

Die Unternehmen der STAUFF Gruppe entwickeln, produzieren und vertreiben Leitungskomponenten und Hydraulikzubehör für den Maschinen- und Anlagenbau und die industrielle Instandhaltung.

Zu den typischen Einsatzgebieten zählen neben der Mobil- und Stationärhydraulik auch der Nutz- und Sonderfahrzeugbau sowie die Bereiche Verkehrs- und Energietechnik. Auch in der Marine-, Öl- und Gasindustrie sowie in der Prozess-, Lebensmittel- und Chemietechnik finden STAUFF Produkte und Lösungen Verwendung.

Zum Produktprogramm von STAUFF zählen aktuell etwa 50.000 Standardkomponenten in zehn Produktgruppen aus folgenden Bereichen:

Verbindungstechnik

Befestigungstechnik

Absperr- und Steuertechnik

Mess- und Analysetechnik

Filtertechnik

Hydraulikzubehör

Zu Angebot gehören darüber hinaus eine Vielzahl an Sonder- und Systemlösungen, die nach Kundenvorgaben oder auf Grundlage eigener Entwicklungen umgesetzt werden.

Der Geschäftsbereich STAUFF Systemtechnik bietet Dreh-, Fräs-, Stanz- und Biegeteile entsprechend individueller Kundenanforderungen und -vorgaben.

Sämtliche STAUFF Produkte werden umfangreichen Prüfungen in Anlehnung an gängige Normen und Richtlinien unterzogen und unterliegen den hohen Standards des unternehmensweiten Managementsystems. Für viele Artikel liegen darüber hinaus Zertifikate, Zulassungen und Freigaben internationaler Institute, Einrichtungen und Dienststellen vor, welche die Qualität und Leistungsfähigkeit unabhängig bescheinigen.

Neben den Standorten von STAUFF in Deutschland sorgen eigene Niederlassungen in derzeit 18 Ländern und ein weltweit flächendeckendes Netzwerk aus Vertriebspartnern für eine hohe Präsenz und stellen maximale Verfügbarkeit und Servicekompetenz vor Ort sicher.

Weltweit sind etwa 1.400 Mitarbeiter für die STAUFF Gruppe tätig, davon 580 in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2019 haben die Unternehmen der STAUFF Gruppe einen Außenumsatz von etwa 256 Millionen EUR erwirtschaftet. Mehr erfahren

Als Deutschlands führender Transactional Experience Partner (TXP) schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Kunden begeistern und Unternehmen nachhaltig voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette von Strategie über Technologie bis Kreation vollständig ab. Das ganzheitliche Service- und Produktangebot in den Bereichen Planning & Innovation, Platforms & Experiences, Growth & Performance sowie Data & Intelligence sorgt für gesteigerten Umsatz, Wettbewerbsvorteile und messbar mehr Transaktionen ? für alle Zielgruppen, Geräte und Produkte. diva-e arbeitet mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, SAP Hybris, Spryker, e-Spirit, Microsoft, intelliAd und Bloomreach zusammen. Zahlreiche Top-Unternehmen und Love Brands vertrauen diva-e ? darunter dmTech, EDEKA, E.ON, FC Bayern München, Carl Zeiss und Sky. Deutschlandweit beschäftigt diva-e rund 800 Mitarbeiter an 14 Standorten.

Weitere Informationen unter: www.diva-e.com