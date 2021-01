hyperMILL?-Vertriebspartner wird zur Niederlassung

Zum 1. Januar 2021 hat OPEN MIND Technologies AG, einer der führenden Hersteller von CAD/CAM-Lösungen, die niederländische CNC-Consult & Automation BV übernommen. CNC-Consult, langjähriger Vertriebspartner für die CAD/CAM-Suite hyperMILL?, wird mit dem kompletten Mitarbeiterteam zur sechzehnten Tochtergesellschaft in der weltweiten Organisation von OPEN MIND. Das Unternehmen firmiert künftig unter dem Namen OPEN MIND Technologies Benelux BV.

CNC-Consult ist seit 25 Jahren erfolgreich als beratender Softwarehändler für die Fertigungsindustrie in den Benelux-Ländern tätig und kompetenter Ansprechpartner für alle hyperMILL?-Anwender der Region. Maarten van Teeffelen, Gründer und Geschäftsführer von CNC-Consult, hat sich zum Jahresende 2020 aus seinem aktiven Geschäftsleben zurückgezogen und OPEN MIND war sein Wunschpartner für die Übernahme seines Unternehmens. ?Ich freue mich, dass wir mit OPEN MIND die beste Lösung für beide Unternehmen und unsere Kunden gefunden haben. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können so weiterhin ihrem hyperMILL?-Herzen folgen?, so Maarten van Teeffelen.

Erfahrenes Team übernommen

Volker Nesenhöner, CEO von OPEN MIND Technologies AG, erklärte zur Eröffnung der OPEN MIND Technologies Benelux BV: ?CNC-Consult ist seit weit mehr als 20 Jahren ein sehr erfolgreicher hyperMILL?-Partner. In dieser Zeit hat CNC-Consult unsere Produkte hervorragend vertreten und positioniert. Aus dieser starken Position heraus wollen wir weitere Anwender von unseren Lösungen überzeugen und unsere Marktstellung in den Benelux-Ländern ausbauen. Alle CNC-Consult-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter wurden übernommen. Wir können uns kein besseres Team wünschen, um für unsere bestehenden Kunden und Partner die gewohnt hohe Servicequalität fortzuführen.?

Die OPEN MIND Technologies AG zählt weltweit zu den gefragtesten Herstellern von leistungsfähigen CAM-Lösungen für die maschinen- und steuerungsunabhängige Programmierung.

OPEN MIND entwickelt bestens abgestimmte CAM-Lösungen mit einem hohen Anteil an einzigartigen Innovationen für deutlich mehr Performance – bei der Programmierung sowie in der zerspanenden Fertigung. Strategien wie 2,5D-, 3D-, 5-Achs-Fräsen sowie Fräsdrehen und Bearbeitungen wie HSC und HPC sind in das CAM-System hyperMILL? integriert. Den höchstmöglichen Kundennutzen realisiert hyperMILL? durch das perfekte Zusammenspiel mit allen gängigen CAD-Lösungen sowie eine weitgehend automatisierte Programmierung.

Weltweit zählt OPEN MIND zu den Top 5 CAD/CAM-Herstellern, laut „NC Market Analysis Report 2020“ von CIMdata. Die CAD/CAM-Systeme von OPEN MIND erfüllen höchste Anforderungen im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau, in der Automobil- und Aerospace-Industrie sowie in der Medizintechnik. OPEN MIND engagiert sich in allen wichtigen Märkten in Asien, Europa und Amerika und gehört zu der Mensch und Maschine Unternehmensgruppe.

Weitere Informationen unter www.openmind-tech.com.