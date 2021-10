Hypo Oberösterreich gehört zu den „coronasichersten“ Banken Österreichs

Die Lockdowns sorgten in den vergangenen 1,5 Jahren immer wieder für nahezu leergefegte Büros in den Räumlichkeiten der Hypo Oberösterreich. In der Zentrale der Hypo Oberösterreich in Linz begann man in dieser Zeit zu überlegen: „Was ist zu tun, damit alle unsere 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder sicher in ihre Büros hier im Haus zurückkehren können?“

„Im Focus stand zuerst die Beschaffung von Desinfektionsmitteln sowie räumliche Trennungen“, erinnert sich Hypo Generaldirektor Mag. Klaus Kumpfmüller. Bald stand jedoch auch die Frage im Raum, wie eine mögliche Verbreitung von Viren etwa durch Aerosole über die Belüftungs- und Klimaanlage in dem großen, mehrstöckigen Bürogebäude der Hypozentrale in der Linzer Landstraße zu verhindern wäre. In Häusern mit solchen Klimaanlagen ist das Öffnen der Fenster zum Lüften nicht so einfach, ja eigentlich nicht vorgesehen. Denn das beeinträchtigt den optimalen Betrieb der Lüftungsanlage.

Filtereinbau an einem Wochenende

Das hauseigene Facility-Management der Hypo wusste jedoch, an wen man sich in Sachen Lüftungsanlagen für Innenräume wenden sollte. Und nahm Kontakt auf zur Firma Kappa Filter Systems in Steyr. Der heimische Spezialist für Aerosol-Filtration hat jüngst ein neues Filterelement entwickelt, das ganz einfach in bestehende Lüftungsanlage eingebaut werden kann und nicht nur gängige Partikel wie Feinstaub, sondern auch Viren und Bakterien aus der Raumluft filtert. Tests mit aktiven Viren durch das Österreichische Forschungsinstitut für Chemie und Technik in Wien bestätigen: der neue Wavebionix®-Filter von Kappa scheidet 97,2 % aller Viren aus der Luft ab.

Keine Umbauarbeiten notwendig

„Da war für uns im Haus klar, dass zwei starke regionale Partner zusammenarbeiten“, so Klaus Kumpfmüller. Wie einfach und schnell der vom Hersteller angepriesene Filtereinbau über die Bühne geht, das hat sich an einem Wochenende im vergangenen Frühjahr gezeigt: Binnen eines Tages war die gesamte Lüftungsanlage im rund 40 Jahre alten Hypo-Gebäude mit den neuen Wavebionix®-Filtern ausgestattet. Keinerlei Umbauarbeiten an der ansonsten am aktuellen Stand Technik befindlichen Anlage waren dafür notwendig. Was sich günstig auf die Kosten ausgewirkt hat. Diese haben „grundsätzlich bei uns zu keinerlei Diskussionen über die Sinnhaftigkeit dieser Investition geführt.

„Für uns ist die Anwendung unserer Wavebionix®-Filter durch die Hypo Oberösterreich ein absolutes Role-Model“, so Kappa-Geschäftsführer Mag. Klaus Krüger. „Wir freuen uns über einen Partner, der sich innovativ Gedanken über Lufthygiene und Luftqualität in Arbeits-Innenräumen macht.“

Sicherheitsgefühl der Mitarbeitenden entscheidend

„Die Luft im Haus ist jetzt nicht anders als vorher, den Qualitätsunterschied merkt man ja so nicht“, meint Kumpfmüller schmunzelnd. Aber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wieder die Büros bevölkern, „gibt das Wissen um die beinahe 100prozentige Virenabwehr in der Klimaanlage in Hinblick auf Corona ein sehr gutes Gefühl der zusätzlichen Sicherheit. Das ist entscheidend.“ Dieses Sicherheitsgefühl kommt natürlich auch allen Kund*innen zugute, die sich im Kundenbereich im Erdgeschoss und ersten Stock der Zentrale aufhalten.

Wavebionix® nicht nur gegen Corona, sondern gegen alle Viren, zB Grippe

Die Investition in diese speziellen Filter für die Lüftungsanlage sei auch eine sehr vorausschauende gewesen. Damit ist man nicht nur für alle noch möglichen Corona-Entwicklungen gut gerüstet. Auch bei anderen saisonal auftretenden Viren – wie etwa dem Grippevirus – in der bevorstehenden kalten Jahreszeit bietet die so aufgerüstete Innenraum-Belüftung eine sichere Barriere gegen Übertragungen. Ob Kund*innen oder Mitarbeiter*innen, „wir alle reagieren beim Thema saubere Raumluft mittlerweile sehr sensibel.“

Neben der Hypo Oberösterreich setzen derzeit die Stadt Leonding (Test- und Impfzentrum), die Stadt Steyr (Stadtsaal, Teststraße) sowie die NÖ Landwirtschaftskammer (Verwaltungsgebäude St. Pölten) den Wavebionix® ein.

