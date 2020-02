I-Prober 520? berührungslos Ströme messen und darstellen

Der “I-Prober 520” von TTI, welcher von Telemeter Electronic vertrieben wird, ist ein Strom-Tastkopf für Oszilloskope. Dieser ist in der Lage Ströme berührungslos zu messen und anzuzeigen. Um den Strom einer Leiterbahn darzustellen, muss man nur die Prüfspitze auf die Leiterbahn aufsetzen. Ströme werden mit einer Bandbreite von bis zu 5 MHz erfasst. Der Messbereich erstreckt sich von 10 mA bis hin zu 20 A. Die Prüfspitze des Tastkopfes entspricht der Sicherheitsklasse 300 V Cat II (600 V Cat I) und durch seinen BNC-Anschluss ist der I-Prober für jedes Oszilloskop verwendbar. Eigenschaften des I-Prober sind galvanisch getrenntes Messen, geringste Beeinflussung des Stromkreises, Messen auf Leiterbahnen und keine Unterbrechung des Stromkreises.

Die Telemeter Electronic GmbH ist ein seit 1964 bestehendes Familienunternehmen mit Sitz in Donauwörth. Das Unternehmen ist ein zertifiziertes Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen, das seinen Schwerpunkt auf lösungsorientiertes Denken und Handeln gelegt hat. Fachlich kompetent sind sie Partner für Ihre Kunden und legen größten Wert auf eine persönliche und technische Betreuung. Mit Standorten in Deutschland, Schweiz und der Tschechischen Republik sind sie in der Nähe ihrer Kunden und schnell vor Ort.

Telemeter Electronic bietet ein umfassendes Sortiment elektronischer und mechatronischer Bauteile, Geräte und Systeme, detaillierte Kenntnisse darüber und eine langjährige Erfahrung in unterschiedlichsten Anwendungen. Dauerhafte Partnerschaften mit ausgewählten und spezialisierten Herstellern stellen sicher, dass Telemeter Electronic gemeinsam mit seinen Kunden die beste Lösung erarbeitet. Durch das Logistikzentrum in Donauwörth können sie flexibel auf Änderungen der Abrufaufträge reagieren und ausgewählte Produkte kurzfristig ab Lager liefern.