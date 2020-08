i3 Interactive startet seine Sportwetten



Toronto, ON – 31. Juli 2020 – i3 Interactive Inc. (i3 Interactive oder das Unternehmen) (CSE: BETS)(FWB: F0O3) freut sich, den Start von Blitzbet, einer neuen Online-Sportwetten- und Gaming-Marke, bekannt zu geben. Blitzbet ist derzeit im Rahmen einer Soft-Launch-Periode in einer begrenzten Anzahl von Ländern unter der Domain www.Blitzbet.eu verfügbar. Das Unternehmen bietet den Nutzern bei der Einführung, eine kostenlose Wette mit ihrem NHL-Produkt, an.

BlitzBet ist eine Partnerschaft mit dem erfahrenen, internationalen Plattformanbieter Amelco UK Limited eingegangen, über den das Unternehmen seinen Kunden ein globales Angebot an Sportwettenprodukten, -funktionen und -märkten mit Schwerpunkt auf den wichtigsten nordamerikanischen Sportarten sowie international populären Sportarten wie Fußball, Tennis und vielen anderen anbieten wird.

Im Gaming-Bereich hat Blitzbet Zugang zu über 1.000 Spielen von führenden Spielanbietern, darunter Live Casino von Evolution Gaming.

Blitzbet beabsichtigt, sich durch seine Partnerschaft mit Dan Bilzerian (Herr Bilzerian) und zukünftige Partnerschaften mit anderen Prominenten und Influencern von der Konkurrenz abzuheben. Herr Bilzerian hat eine attraktive weltweite Fangemeinde von mehr als 50 Millionen Followern auf fünf großen Social-Media-Plattformen. Das demografische Segment von Herr Bilzerians Followern konzentriert sich auf die Kategorie der Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren, was der im Online-Spielebereich vorherrschenden Demografie entspricht und von dem das Unternehmen erwartet, dass es der Marke Blitzbet eine unmittelbare und substanzielle Reichweite verschaffen wird.

Die Schlüsselkomponente dieser Strategie ist der Zugang zu – und der Bekanntheitsgrad bei – den Kunden sowie die Gewährleistung wesentlich niedrigerer Cost per Acquisition [Kosten pro Kundenakquisition] als der Branchendurchschnitt und die Erzielung einer viel höheren Rendite. Der CEO des Unternehmens, Chris Neville (Herr Neville), erklärte: Das Unternehmen hat intensiv daran gearbeitet, unser Produkt Blitzbet.eu mit dem Neustart der NHL, NBA und MLB auf den Markt zu bringen. Wir sind der Meinung, dass es angesichts der aktuellen weltweiten Nachfrage von Sportfans keinen besseren Zeitpunkt für die Einführung eines Sportwetten- und Online-Casinoprodukts gibt als den jetzigen. Herr Neville sagte auch: Wir haben einige der erfahrensten C-Level-Führungskräfte weltweit und sie haben meiner Meinung nach ein Produkt geschaffen, das eine viel bessere Benutzererfahrung und ein viel besseres Leistungsangebot bieten wird.

Das Unternehmen plant außerdem, kostenlose Wettbewerbe anzubieten, die es seinen Kunden ermöglichen, exklusive Erlebnisse mit Dan Bilzerian zu gewinnen. Herr Neville meinte überdies, dass Dans Marke weltweit so stark ist, weil er mit über 55 Millionen Followern einer der am schnellsten wachsenden Prominenten im Internet ist. Wir bringen das Unternehmen in eine hervorragende Position, um langfristigen Erfolg zu erzielen.

ÜBER I3 INTERACTIVE INC.

Das Unternehmen entwickelt eine Online- und mobile Spielplattform, um Sportfans weltweit ein einzigartiges und faszinierendes Social Gaming-Produkt sowie Sportwetten und Casinoprodukte anzubieten. In dem Bemühen, in die verschiedenen Schwellenmärkte der Welt vorzudringen, hat sich das Unternehmen Partnerschaften mit wichtigen Branchenkontakten gesichert, darunter Dan Bilzerian, eine international bekannte und weithin respektierte Berühmtheit im Bereich der sozialen Medien mit über 50 Millionen Social Media-Followern.

Nähere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über:

Chris Neville

Chief Executive Officer

Tel: (902) 240-4221

E-Mail: Chris@i3company.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer an Wörtern wie streben, rechnen mit, glauben, planen, schätzen, erwarten, wahrscheinlich und beabsichtigen bzw. ähnlichen Ausdrücken zu erkennen und beinhalten Aussagen, wonach Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden können, werden, sollten, könnten oder dürften. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, zukünftige Partnerschaften mit anderen Prominenten und Influencern aufzubauen; die Erwartung des Unternehmens im Hinblick darauf, dass Blitzbet geringere Kosten pro Kundenakquisition als der Branchendurchschnitt sowie eine höhere Rendite bieten wird; die Fähigkeit des Unternehmens, eine bessere Benutzererfahrung und ein besseres Leistungsangebot zu bieten; und die Fähigkeit des Unternehmens, kostenlose Wettbewerbe anzubieten, bei denen Kunden exklusive Erlebnisse mit Dan Bilzerian gewinnen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind geschäftlichen und wirtschaftlichen Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dazu gehören ohne Einschränkung: die Kosten für die Einhaltung und das Haftungsrisiko, die gemäß den Gesetzen, in deren Rahmen das Unternehmen tätig ist oder tätig sein wird, auferlegt werden, einschließlich der Gesetze und Bestimmungen zu Glücksspielen, Sportwetten und mobilen oder Online-Spielen und Sportwetten; negative Veränderungen im politischen Umfeld oder in der Regulierung von mobilen und Online-Sportwetten oder -Glücksspielen und der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in den Vereinigten Staaten; Risiken in Bezug auf COVID-19; negative Veränderungen in der öffentlichen Meinung und Wahrnehmung der Glücksspielindustrie; signifikanter Wettbewerb in der Branche; Risiken im Zusammenhang mit steigenden Energiekosten; Risiken der Produkthaftung und anderer sicherheitsbezogener Haftungen als Folge der Nutzung der geplanten Glücksspiel- und Wettprodukte des Unternehmens; Verlust von Rechten oder Schutz des geistigen Eigentums; Cybersicherheitsrisiken; Einschränkungen bei der Vermarktung von Produkten; betrügerische Aktivitäten von Mitarbeitern, Auftragnehmern und Beratern; steuer- und versicherungsbezogene Risiken und das Risiko von Rechtsstreitigkeiten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!