IAM CONNECT 2020: Das Programm ist online!

Konferenz vom 16.-18.03.2020 in Berlin, Marriott Hotel

Case Studies der Anwender stehen im Mittelpunkt der Konferenz

Die Konferenz IAM CONNECT 2020 ist ein lebendiges Austauschforum der Anwender, bei dem Erfahrungsberichte der Kunden im Mittelpunkt stehen.

Die IAM CONNECT ist die größte deutschsprachige Konferenz zum Thema Identity & Access Management. Sie findet vom 16. bis 18. März 2020 in Berlin statt und bietet ein praxisnahes Programm: hochkarätige Sprecher großer Unternehmen teilen ihre Erfahrungen und Visionen mit den Teilnehmern.

Das Programm der IAM CONNECT ist ab sofort online! Es bietet Erfahrungsberichte, Diskussionsrunden, Speed Demo Sessions, Workshops und konstruktive Gespräche mit Kollegen auf hohem fachlichen Niveau. Veranstaltet wird die IAM CONNECT von it management und it security und mit der IPG Group als Hauptsponsor.

Keynote: Wie alles begann

Professor Horst Zuse, Sohn des Erfinders des Computers, wird mit seiner Keynote ?Wie alles begann” die diesjährige IAM Connect bereichern. In dem Vortrag stellt Professor Zuse die frühen Rechnerentwicklungen aus den USA und UK vor. Das Werk von Konrad Zuse mit seinen legendären Rechenmaschinen Z1-Z4 (1936-1945) und der Zuse KG wird mit vielen Fotos und Videos aus den 50er Jahren präsentiert. Auch werden Konrad Zuses Ideen in dem Buch Rechnender Raum oder Ist das Universum ein Computer behandelt.

Erfahrungsberichte

Der Konferenzteil (Montag und Dienstag) beinhaltet unter anderem die folgenden Erfahrungsberichte:

Einführung einer 2Faktor-Authentifizierung mit Hilfe eines Secure Access Hubs

Jörg Hartmann, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Rollenmanagement erfolgreich einführen

Erfahrungsbericht aus dem IAM-Projekt ZOom

Jörg Riebesam, DEVK Versicherungen

In unserer Welt waren wir zufrieden

Regulation als Antrieb für operative Verbesserungen

Holger Hein, Deutsche Anlagen-Leasing (DAL)

Individualisierung, oder: Muss es immer die Oberfläche des Herstellers sein?

Clemens Wunder, Bundesagentur für Arbeit

Orchestrierung von IAM-Kontrollen und Bereinigungen

Thilo Richter, KfW Bankengruppe

Ordnung im Berechtigungs-Dschungel: Erfahrungsbericht

Dr. Peter Katz, Business Analyst, KPT Krankenkasse

Erfahrungsbericht einer komplexen Migration

Wolfgang Zwerch, Munich Re

In der Speed Demo Session stellen Hersteller in kurzen Live Demos aktuelle Business Cases vor. Vertreter aus Anwender-Unternehmen greifen in Diskussionsrunden aktuelle IAM-Themen auf.

Am Workshop-Tag (Mittwoch) besteht die Gelegenheit, diese Themen zu vertiefen:

IoT-Projekte und ihre Auswirkungen auf IAM-Prozesse

Minimaler Aufwand, maximale Sicherheit:

Do ?s und Don?ts für erfolgreiches Berechtigungsmanagement

Rechtliche Herausforderungen im IAM

Hauptsponsor der Konferenz ist die IPG Group, herstellerunabhängiger Systemintegrator für Identity- und Access-Management (IAM)-Lösungen im deutschsprachigen Raum. Zudem sind vertreten: AirLock/Ergon, AuthO, COGNITUM, Dierichsweiler, IT-Concepts, Nexis, Ping Identity und Telia Cygate.

