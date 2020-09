Ich bin ein Verkäufer, und du? – Anregendes Praxis-Lehrbuch

Dieses Buch eignet sich für Verkäufer, Verkaufstrainer und Berufsschullehrer. Es zeigt auf verständliche Weise den gesamten Verkaufszyklus von der Kundenselektion über Terminierung und Verkaufsgespräch bis hin zur Empfehlungsgebung. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf praxiserprobte Verkaufsmethoden und Abschlusstechniken gelegt. Der Autor Helmut Maiwald selbst hat zunächst Jahre lang im Verkauf Techniken erlernt und angewandt. Dann hat er sich 20 Jahre später durch sein BWL-Studium den Theorien zu den Techniken zugewandt. Dadurch ist er in der Lage, diese Verkaufs- und Verhandlungs-Methoden als Praxis-Lehrbuch weiterzugeben.

Durch die Praxisbeispiele sind die Methoden in “Ich bin ein Verkäufer, und du?” von Helmut Maiwald leicht verständlich, und dank diverser Beispiele in Anekdotenform bleibt der Inhalt locker und unterhaltsam. Obendrein kann jeder Verkäufer durch diese Anleitungen die Methoden an seine Branche und individuelle Verkaufssituation anpassen. Dieses Buch unterscheidet sich gravierend von denjenigen reiner Theoretikern, die die Praxis nicht aus eigener Erfahrung kennen ” denn: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis am größten.

