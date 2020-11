ICOP Technology baut Sortiment leistungsstarker und lüfterlos betriebener 9″ Panel PCs weiter aus

Die Hardware-Layouts unterscheiden sich im Vergleich zu Vorgängermodellen kaum. Um höheren Anforderungen gerecht zu werden, wurden jedoch externe Prozessoren integriert. Dies gewährt sowohl für Neu- als auch Bestandskunden eine reibungslose Hardware-Integration in neue und bestehende Applikationen.

Der PBSW-090T ist mit einem Intel? Braswell x5-E8000 ausgestattet, optional kann das Gerät mit den Prozessoren N3160 oder N3710 geliefert werden. PINT-090T-APL hingegen ist mit Intel? Apollo Lake N4200 ausgerüstet, optional kann hier auf den Prozessor N3350 zurückgegriffen werden. Um ARM basierende Lösungen zu unterstützen, wurde zuvor bereits der PN8M-090T mit i.MX8M Mini ARM Cortex-A53 in Umlauf gebracht.

Eine stetige Weiterentwicklung bestehender Geräte gewährt eine kontinuierliche Steigerung der Produktivität und Effizienz. Schwachstellen werden reduziert um Anforderungen bei der Echtzeit-Überwachung, Datenerfassung und vielen weiteren industriellen Anwendungen gerecht zu werden.

ICOP gewährt auf jede Neuerscheinung eine Mindestverfügbarkeit zwischen 10 und 15 Jahren.

Übersicht PBSW-090T:

Intel? Braswell Atom x5-E8000 / N3160 / N3710

4GB DDR3L Onboard

S/2U/GLAN/Audio/M.2-2242/MiniPCIe/12~36VDC

0 ~ +50?C / -20?C ~ +60?C

9″ TFT 1024×600 Resolution LCD Resisitive Touchscreen

M.2 Slot Support (M-key, SATA interface, 2242

Übersicht PINT-090T-APL:

Intel? Apollo Lake N4200 / Apollo Lake N3350

4GB / 8GB SO-DIMM DDR3

2S/3U/HDMI/GLAN/Audio/M.2-2242/MiniPCIe/12VDC

0 ~ +60?C

9″ TFT 1024×600 Resolution LCD Resisitve Touchscreen

M.2 Slot Support (M-key, SATA interface, 2242

Übersicht PN8M-090T:

NXP i.MX8M Mini, Quad core 1.6GHz ARM Cortex-A-53

1GB / 2GB/ 4GB DDR4

S/2U/GLAN/Audio/eMMC/MiniPCIe/8~35VDC

0 ~ +60?C / -20 ~ +70?C

WLAN / Bluetooth

9″ TFT 1024×600 Resolution LCD Resistive Tochscreen

8GB / 16GB /32GB / 64GB eMMC onboard

Weitere Details zu den vorgestellten Panel PCs finden Sie unter www.icoptech.eu??????????????????????? Anfragen können Sie auch gezielt an Michael Edelmann, michael.edelmann@icoptech.eu, richten.

ICOP Technology, Mitglied der DM&P Group, wurde 1989 als Entwickler und Hersteller von Industriecontrollern gegründet. Beeinflusst durch die explosive Nachfrage an Industrierechnern zu Beginn der 90er Jahre, hat sich ICOP auf die Adaption der x86 System-on-Chip Technologie konzentriert und sich einen ausgezeichneten Ruf im Bereich der robusten Embedded Single Board Computer aufgebaut. Dies integriert das Unternehmen in Anwendungsfelder, bei denen geringer Platzbedarf, niedriger Energieverbrauch, Langzeitverfügbarkeit und Unterstützung erweiterter Temperaturbereiche vorausgesetzt werden. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Gepäck kann man heute auf ein umfassendes Sortiment, zusammengesetzt aus SBCs, Panel-PCs, Mini-PCs und Robotik-Lösungen greifen. Sowohl als Standardprodukte als auch im Rahmen von ODM/OEM-Services individuell entwickelt und gefertigt. Das in Taiwan heimische Unternehmen führt Produktionsstätten am Stammsitz Taipeh und in China. Um nah vor Ort zu sein, unterhält das Unternehmen Niederlassungen in vielen Großstädten rund um den Globus.