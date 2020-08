ICY DOCK Buying Guide: Wechselrahmen für 2,5″ SSD/HDD&Optische Laufwerke

Mit dem ToughArmor MB604SPO-B stellt ICY DOCK einen robusten Hot Swap Wechselrahmen für 4x SATA/SAS SSDs und HDDs von bis zu 9,5mm Bauhöhe und 1x Slim 12,7mm oder Ultra-Slim 9,5mm CD/DVD/Blu-ray ROM Laufwerk in einem 5,25″ Einbauschacht vor. Dieser ist komplett aus Metall gefertigt und entwickelt für kommerzielle Anwendungen in militärischen oder medizinischen Systemen, PCs in Luft- und Seefahrt, in-vehicle Systemen, Servern, Workstations und mobilen Computern. Sorgen Sie für optimale Betriebstemperaturen mit dem einstellbaren 40mm Lüfter und zahlreichen Lüftungsöffnungen. Entnehmbare Trays / Einschübe mit Vibrationsschutz schützen Ihre Laufwerke selbst in widrigen Betriebsumgebungen und die individuellen Status-LEDs geben Ihnen jederzeit den vollen Überblick über Ihre Laufwerke.

Maximale Raumnutzung

Das hochkompakte Design des ToughArmor MB604SPO-B bietet Platz für vier 2,5″ SSD/HDD Hot Swap Slots mit bis zu 9,5mm Bauhöhe und ein optisches Slim/Ultra-Slim CD/DVD/Blu-ray ROM Laufwerk in nur einem einzelnen 5,25″ Einbauschacht – perfekt für Anwendungen mit geringem Platzangebot wie portablen militärischen Workstations oder industriellen Rackmount-PCs

Die neu entwickelte Halterung für optische Laufwerke des MB604SPO-B bietet ein adaptives Design das sowohl Slim 12,7mm als auch Ultra-Slim 9,5mm CD/DVD/Blu-Ray ROM Laufwerke unterstützt.

MB604SPO-Bs Tray wurde entwickelt um HDDs und SSDs mit bis zu 9,5mm Bauhöhe zu unterstützen wodurch dieser kompatibel zu SAS und SATA?Laufwerken ist. SAS Laufwerke werden in Enterprise-Umgebungen zum Beispiel für Langzeit-Archivierungen auf Grund ihrer langen Lebensdauer, höheren Zuverlässigkeit und hohen Umdrehungszahlen von bis zu 15.000 U/Min für schnelle Datenübertragungen verwendet.

Vielseitiges Design

Egal ob Sie ein Slim oder Ultra Slim Laufwerk verwenden – die Installation gestaltet sich dank der beschrifteten Montagebohrungen mühelos. Sind Halterung und Laufwerk erst einmal verbunden, wird Ihr Laufwerk mittels einer in der Front integrierten Schraube sicher an Ort und Stelle gehalten – selbst bei starken Bewegungen und Vibrationen. Wird ein Ultra-Slim (9,5mm) Laufwerk verwendet so kann der inklusive Schaumstoff-Abstandshalter auf der Oberseite für einen sauberen Look angebracht werden.

Soll Ihr CD/DVD/Blu-ray Laufwerk ersetzt werden, dann gestaltet sich das ebenso mühelos. Lösen Sie die Schraube in der Front und der gefederte Auswurfhebel wird sichtbar. Ziehen Sie einfach an dem Hebel um das optische Laufwerk aus dem Gehäuse zu entnehmen.

Robuste Konstruktion?

ICY DOCKs ToughArmor setzt auf eine robuste Vollmetall-Konstruktion sowohl für das Gehäuse als auch die Trays, was auch bei dem MB604SPO-B so beibehalten wird. ToughArmor wird speziell für industrielle Anwendungen entwickelt die in fordernden Betriebsumgebungen ablaufen wie zum Beispiel militärische und medizinische Anwendungen, Systeme in der Luftfahrt, Fabriksysteme und jegliche Anwendungen die eine Brandklassifizierung benötigen.

Vollgepackt mit Features?

Um Verschmutzungen durch Staub zu verhindern die auf Dauer interne Anschlüsse verstopfen oder den Luftstrom beeinträchtigen, zu verhindern bietet die inklusive Staubschutzblende einen effektiven Schutz für den Fall, dass kein optisches Laufwerk installiert ist. Wird dann ein CD/DVD/Blu-ray Laufwerk installiert so lässt sich die Staubschutzblende ohne Werkzeuge und Schrauben einfach entfernen.

Individuelle Status-LEDs für jeden Schacht erlauben Ihnen jederzeit den vollen Überblick über Ihre Laufwerke. So sehen Sie auf welche Laufwerke gerade zugegriffen wird oder welche Schächte unbelegt sind.

Ein einstellbarer 40mm Lüfter arbeitet zusammen mit zahlreichen Lüftungsöffnungen in den Trays und dem Gehäuse um so viel Wärme wie möglich abzuführen, sodass Ihre Laufwerke in einer optimalen Temperatur betrieben werden können. Der Lüfter kann auf maximale Leistung (high) für arbeitsintensive Anwendungen mit mechanischen Festplatten oder niedrig für den Betrieb mit SSDs eingestellt werden. Der Lüfter lässt sich auch komplett ausschalten um auf die Kühlung durch die Gehäuselüfter zu setzen.

Sowohl SATA Daten- als auch Stromkabel mit Halteclips werden unterstützt, sodass Sie sich keine Sorgen um versehentlich getrennte Kabel während des Betriebs machen müssen. Sind die Kabel erst einmal angeschlossen, dann halten sie sicher bis sie wieder manuell entfernt werden und sorgen so für zuverlässige Daten- und Stromverbindungen.

Nutzen Sie ToughArmor unterwegs! mit dem MB991U3-1SB

Um auf Ihre Daten außerhalb Ihres Systems oder an abgelegenen Orten zuzugreifen, ist das ToughArmor?MB991U3-1SB?die ideale Lösung. Der Tray-Slot des MB991U3-1SB ist kompatibel mit einer Vielzahl von ToughArmor Trays inklusive der ToughArmor MB991, MB992, MB994, MB996 und MB998 Serien. Dieses erlaubt bestehenden ToughArmor Nutzern extern ihre internen Laufwerke zu verwenden ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Ein ideales Werkzeug für individuelle Laufwerks-Tests. Falls Sie sicher Daten löschen wollen oder nur die Speicherkapazität des Systems erweitern wollen können Sie einfach den Tray Ihres internen ToughArmor Gerätes entnehmen und diesen in das MB991U3-1SB einsetzen um das Laufwerk extern via USB 3.0 Interface zu verwenden. Das Beste ist, dass das MB991U3-1SB über USB mit Strom versorgt wird und daher kein Netzteil für den Betrieb benötigt. Schließen Sie das USB-Kabel einfach an ein System an und Sie können loslegen.

Kompatibler Tray

Kompatible interne ToughArmor Modelle

Empfohlene Anwendungen

Ideal für Anwendungen die kompakte Speicherlösungen für SSDs und mechanische Festplatten benötigen, insbesondere SATA Festplatten mit hoher Speicherkapazität oder SAS Laufwerke. Zum Beispiel medizinische und militärische Systeme die eine robuste Konstruktion erfordern oder kompakte Server die auf mechanische 2,5″ HDDs als Massenspeicher setzen.

Produktmerkmale?

*Robuste Stahlkonstruktion für industrielle und kommerzielle Anwendungen zum Beispiel bei Militär, Medizin, Servern, Datenzentren, Workstations und portablen Computern

*Ideal für Anwendungen die eine Flammbarkeitsrating erfordern?

*Nimmt 4x SSDs oder HDDs von 5mm bis 9,5mm Bauhöhe auf

*Unterstützt SATA bis 6Gbit/s und SAS 3.0 Single Channel bis 12Gbit/s HDDs / SSDs?(SAS Host nötig)

*Unterstützt optische Slim (12,7mm) oder Ultra-Slim (9,5mm) Laufwerke (ODD Laufwerke)

*Gefederter ODD Einbaurahmen für eine schnelle Installation

*Zwei SATA Stromanschlüsse für eine separate und stabile Stromversorgung von ODD und HDDs/SSDs

*40mm Lüfter mit high/low/off Einstellungen?

*Lüftungsöffnungen in den Trays und überall in dem Gehäuse sorgen für eine exzellente passive Kühlung

*Active Power Technology (APT) – einzelne LEDs & der Lüfter werden nur bei eingesetzten Laufwerken aktiviert

*Individuelle Status-LEDs für jeden Laufwerksslot

*Anti-Vibration Technology (AVT) reduziert Vibrationen von mechanischen Festplatten