ICY DOCK Produktempfehlung: Der Wechsel hin zu NVMe

Obwohl sich mit dem Aufkommen von NVMe (Non-Volatile Memory Express), dem neuen Protokoll für Hochgeschwindigkeitsspeicher, viele Änderungen im Bereich der Datenspeicherung ergeben haben, sind die Hardwarekonfigurationen in Rechenzentren und Tier-1-Unternehmen fast unverändert geblieben oder haben die Verwendung einer Kombination aus SATA- und NVMe-Laufwerken in Betracht gezogen. Einige zögern mit dem Upgrade, da sie konkrete Bedenken haben, z. B. hinsichtlich der Kompatibilität, der Kosten des Upgrades und der grundsätzlichen Verwendung eines neuen Speicherprotokolls. Angesichts des Datenwachstums müssen Unternehmen möglicherweise neu überdenken, wie Daten erfasst, gespeichert, abgerufen und umgewandelt werden. ICY DOCK hat die Handhabung der Daten vereinfacht, indem es neue Methoden entwickelt hat, die mit allen auf dem Markt befindlichen Computer- und Serversystemen kompatibel sind. ? ? ? ?

SOLLTE ICH AUF NVMe AUFRÜSTEN ODER BEI SATA BLEIBEN?

Die Wahl zwischen den beiden Protokollen hängt von der Nutzung und den Anwendungen ab, mit denen die Hardware betrieben werden soll. Die SATA-Schnittstelle ist seit einem Jahrzehnt Standard und wird in vielen Bereichen und Branchen eingesetzt, da sie für ihre Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz bekannt ist. Mit der neuesten NVMe-Schnittstelle übersteigt die Datenübertragungsgeschwindigkeit die SATA-Übertragungsrate von 6 Gbit/s bei weitem und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 32 Gbit/s (bzw. 64 Gbit/s mit PCIe 4.0).

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist der Preis von NVMe-SSDs (insbesondere M.2-Laufwerke), der in den letzten Jahren gesunken ist, da sie in die Massenproduktion gegangen sind, um die gestiegene Nachfrage zu erfüllen.?Die Preise für die gleiche Kapazität zwischen SATA-SSDs und NVMe-M.2-SSDs können sich um etwa 10 bis 15 % unterscheiden, was den Sprung zwischen SATA-SSDs und NVMe-M.2 günstiger macht. Wenn Durchsatz und Geschwindigkeit eine Priorität für Ihre Nutzung sind, wäre der Wechsel zu NVMe M.2 die bessere Wahl. ?

PCIe U.2 NVMe (2,5 Zoll Format Version) SSDs werden häufig für Industrien verwendet, in denen MTBF (Mean Time Between Failure) eine wichtige Überlegung ist. U.2-Laufwerke haben im Allgemeinen eine höhere MTBF im Vergleich zu M.2-NVMe-Laufwerken. Die Kosten sind deutlich höher, aber wenn Langlebigkeit und Geschwindigkeit wichtige Anforderungen sind, wäre die Verwendung von U.2-Laufwerken die beste Option. ?

Unabhängig davon, welches NVMe-Laufwerk verwendet wird, haben wir Datenspeichergehäuse für jede Art von Laufwerk.?Das MB720M2K-B ermöglicht die Verwendung mehrerer NVMe-M.2-Laufwerke, während das MB699VP-B die Verwendung mehrerer U.2-Laufwerke ermöglicht.

Die alternative kostengünstige Methode wäre der Kauf einer M.2-NVMe-SSD, die weithin verfügbar ist, und die Kombination mit unserem EZConvert MB705M2P-B, um den Formfaktor eines 2,5 Zoll U.2-Laufwerks mit demselben SFF-8639-Anschluss zu imitieren. Es ist eine perfekte Kombination ohne Einbußen bei der Leistung oder Geschwindigkeit und zu geringeren Kosten.

WARUM ICY DOCK NVMe GEHÄUSE?

ICY DOCK verfügt über mehr als 24 Jahre Erfahrung im Design, der Herstellung, dem Branding und dem Vertrieb von Computer-Datenspeichern und -Gehäusen, die von Tier-1-Unternehmen wie Google, HP, den US-Streitkräften und vielen anderen eingesetzt und zugelassen werden. Die NVMe-Linie ist überwiegend Teil unserer ToughArmor-Serie. Unsere Gehäuse können in den härtesten und rauesten Umgebungen eingesetzt werden, da das Gehäuse und der Einschub aus einer Vollmetallkonstruktion gefertigt sind. ?

M.2 NVMe SSD GEHÄUSE ? ? ?

3,5″ SCHACHT

ToughArmor MB601VK-B

Unterstützt 1x U.2 NVMe SSD (up to 15mm)

U.2 (SFF-8639) Anschluss

Übertragungsrate bis zu 32 Gbps

Mehr erfahren? ?

ToughArmor MB601VK-1B

Unterstützt 1x U.2 NVMe SSD (bis zu 15mm)

U.2 (SFF-8639) Anschluss

Übertragungsrate bis zu 32 Gbps

Einschub kompatibel zu MB601M2K-1B

Mehr erfahren

5,25″ SCHACHT

ToughArmor MB699VP-B

Unterstützt 4x U.2 NVMe SSD

4x Mini-SAS HD (SFF-8643) Anschlüsse

Übertragungsrate bis zu 32 Gbps

Mehr erfahren

ToughArmor MB699VP-1B

Unterstützt 4x U.2 NVMe SSD

OCulink (SFF-8612) Anschlüsse

Übertragungsrate bis zu 64 Gbps via PCIe 4.0?

ERHÄLTLICH AB Q3 2021

M.2 NVMe SSD GEHÄUSE

3,5″ SCHACHT

ToughArmor MB601M2K-1B

Unterstützt 1x M.2 NVMe SSD (30mm-110mm)

Werkzeuglose & schraubenlose SSD-Installation

Einstellbare M.2 Verriegelung

Im Einschub integrierter Kühlkörper

Übertragungsrate bis zu 32 Gbps

U.2 (SFF-8639) Anschluss

Einschub kompatibel zu MB601VK-1B

Mehr erfahren

ToughArmor MB833M2K-B

Unterstützt 1x M.2 NVMe SSD (30mm-110mm)

Werkzeuglose & schraubenlose SSD-Installation

Einstellbare M.2 Verriegelung

Im Einschub integrierter Kühlkörper

Übertragungsrate bis zu 32 Gbps

1x mini-SAS HD (SFF-8643) Anschluss

Mehr erfahren

ToughArmor MB834M2K-B

Unterstützt 2x M.2 NVMe SSD (30mm-110mm)

Werkzeuglose & schraubenlose SSD-Installation

Einstellbare M.2 Verriegelung

Im Einschub integrierter Kühlkörper

Übertragungsrate bis zu 32 Gbps

2x mini-SAS HD (SFF-8643) Anschlüsse

Mehr erfahren

5,25″ SCHACHT

ToughArmor MB720M2K-B

Unterstützt 4x M.2 NVMe SSD (30mm-110mm)

Werkzeuglose & schraubenlose SSD-Installation

Einstellbare M.2 Verriegelung

Im Einschub integrierter Kühlkörper

Übertragungsrate bis zu 32 Gbps

4x mini-SAS HD (SFF-8643) Anschlüsse?

Mehr erfahren

ToughArmor MB720MK-1B

Unterstützt 4x M.2 NVMe SSD (30mm-110mm)

Werkzeuglose & schraubenlose SSD-Installation

Einstellbare M.2 Verriegelung

Im Einschub integrierter Kühlkörper

Übertragungsrate bis zu 64 Gbps via PCIe 4.0

4x OCulink (SFF-8612) Anschlüsse

ERHÄLTLICH AB Q3 2021

M.2 zu U.2

ToughArmor MB705M2P-B

Wandelt 1x M.2 NVMe SSD zu 2,5″ U.2 NVMe um

Werkzeuglose & schraubenlose SSD-Installation

Einstellbare M.2 Verriegelung

Kühlkörper für verbesserte Wärmeableitung

Übertragungsrate bis zu 32 Gbps

10.000+ Steckzyklen

U.2 (SFF-8639) Anschluss

Mehr erfahren

PCIe / ODD WECHSELRAHMEN FÜR KOMPAKTE (SFF) & RACK COMPUTER

PCIe SLOT ZU M.2 NVMe SSD SCHACHT

ToughArmor MB840M2PO-B

Unterstützt 1x M.2 NVMe SSD (30mm-110mm)

Werkzeuglose & schraubenlose SSD-Installation

Kühlkörperdeckel für verbesserte Wärmeableitung

Einstellbare M.2 Verriegelung

Übertragungsrate bis zu 32 Gbps

PCIe 3.0 x4 Slot

Mehr erfahren

ODD SCHACHT ZU 2x M.2 NVMe SSD SCHACHT

ToughArmor MB852M2PO-B (NEU)

Unterstützt 4x M.2 NVMe SSD (30mm-110mm)

Werkzeuglose & schraubenlose SSD-Installation

Kühlkörperdeckel für verbesserte Wärmeableitung

Einstellbare M.2 Verriegelung

Übertragungsrate bis zu 64 Gbps via PCIe 4.0

2x OCulink (SFF-8612) Anschlüsse

Mehr erfahren

EXTERNE GEHÄUSE

EXTERNE M.2 GEHÄUSE

ICYNano MB861U31-1M2B

Unterstützt 1x M.2 NVMe SSD (30mm-110mm)

Einstellbare M.2 Verriegelung

Werkzeuglose & schraubenlose SSD-Installation

Übertragungsrate bis zu 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2 Anschluss

Mehr erfahren

EXTERNE U.2 GEHÄUSE

EZ-Adapter Ex MB931U-1VB

Unterstützt 1x U.2 PCIe NVMe SSD

10.000+ Steckzyklen

Werkzeuglose & schraubenlose SSD-Installation

Übertragungsrate bis zu 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2 Anschluss

Mehr erfahren

