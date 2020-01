ICY DOCK Produktvorstellung ToughArmor MB601VK-1B 2,5″ U.2 NVMe SSD Wechselrahmen

Der MB601VK-1B ist ICY DOCKs neue Generation von robusten, 2,5″ U.2 Wechselrahmen die Übertragungsraten von bis zu 32Gbps unterstützen. So können Sie jegliche U.2 NVMe SSDs ohne Flaschenhals mit maximaler Geschwindigkeit nutzen, egal ob von Samsung, Intel, Micron und Seagate oder anderen Marken.

U.2 NVMe Wechselrahmen

Unterstützt Hot Swap für jede 2,5″ U.2 NVMe SSD und erlaubt so eine schnelle Installation oder Entnahme wodurch Einsatzzeiten für Techniker reduziert werden.

Überlegene Leistung

Durch die Konstruktion mit dem neuesten U.2 (SFF-8639) Interface das die volle NVMe Bandbreite von bis zu 32Gbps unterstützt ist der ToughArmor MB601VK-1B bis zu 5x schneller als der SATA Standard und somit ideal für datenintensive Anwendungen wie Enterprise-Server, Datenzentren oder Foto- / Video-Workstations.

Robuste Konstruktion

Die ToughArmor Serie ist bei Unternehmen und in der Industrie für ihre robuste Vollmetall-Konstruktion bekannt die einen hohen physischen Schutz bietet. Dieses Design setzt sich mit dem Modell MB601VK-1B fort. Das Gehäuse ist zu 100% aus Stahl konstruiert und bietet hervorragenden Schutz gegen Verschleiß, Stöße oder Erschütterungen und erfüllt von sich aus die meisten Flammbarkeitsanforderungen.

Wärme wird effizient durch eine Vielzahl an strategisch platzierten Lüftungsöffnungen abgeleitet wodurch der Wechselrahmen in Kombination mit Gehäuselüftern zu dem Schutz Ihrer SSDs vor Überhitzung selbst unter hoher Last beiträgt.

Vollgepackt mit Features

Eine in den Tray / Einschub integrierte Status-LED zeigt an ob die SSD betriebsbereit ist und ob darauf zugegriffen wird. Befindet sich keine SSD in dem Tray bleibt die LED ausgeschaltet um Strom zu sparen.

Für ein zusätzliches Maß an physischem Schutz bietet das Sicherheitsschloss die Möglichkeit Ihre SSD vor ungewolltem Zugriff zu schützen. Gerade in öffentlich zugänglichen Räumen, bei militärischen Anwendungen oder in Fahrzeugsystemen ist diese Option sinnvoll.

Sollte kein Tray in dem Wechselrahmen eingesetzt sein, so schützt die integrierte Staubklappe vor Verschmutzungen die ansonsten den internen Anschluss verstopfen oder zu erhöhtem Verschleiß beitragen können.

Kompatibel zu MB601M2K-1B

Unterstützt U.2 und M.2 SSDs in Kombination mit dem ToughArmor MB601M2K-1B. Da beide Modelle einen identischen Wechselrahmen verwenden und sich nur die Trays / Einschübe unterscheiden können diese problemlos untereinander ausgetauscht werden.

Produktmerkmale

Nimmt 1x 2,5? U.2 NVMe SSD mit bis zu 15mm Bauhöhe auf

Passt in einen herkömmlichen externen 3,5? Einbauschacht

Verwendet einen U.2 Anschluss (SFF-8639), benötigt einen NVME Host Anschluss / Controller

Unterstützt die volle NVMe Bandbreite von bis zu 32 Gbps

Robuste Vollmetall-Konstruktion für hohe Flammbarkeitsanforderungen

2-Segment Sicherheitsschloss für zusätzlichen physischen Schutz

Eagle-Hook Verriegelung hält den Tray sicher in dem Gehäuse

EMI Erdung ? schützt Laufwerke vor elektrischen Schäden

Anti-Vibration Technology (AVT) schützt vor Beschädigungen durch Erschütterungen

Active Power Technology (APT) spart Strom durch Ausschalten des Gerätes bei nicht eingesetzter SSD

3 Jahre Herstellergarantie

Links

MB601VK-1B Produktseite

MB601VK-1B Datenblatt (EN)

MB601VK-1B Produktbilder