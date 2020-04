IDB Invest platziert ihre größte USD-Benchmark-Anleihe, um die Unterstützung für COVID-19-Maßnahmen zu stärken

IDB Invest, die privatwirtschaftliche Institution der IBD Group (Aa1/AA/AAA), brachte eine Rekordsumme von 1 Milliarde USD an Finanzmitteln auf, um die Coronavirus-Maßnahmen der Bank zu unterstützen. Es handelt sich um die größte festverzinsliche Benchmark-Emission der IDB Invest.

Die zweijährige Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 0,75% wird am 4. Mai 2022 fällig. BMO, Citigroup, HSBC und JP Morgan fungierten bei der Transaktion als Joint Bookrunner. Zu den Investoren zählten hauptsächlich Zentralbanken sowie Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Versicherungsgesellschaften.

Weltweit haben sich mehr als 30 Investoren an der erfolgreichen Emission mit Aufträgen im Gesamtwert von über 1,1 Milliarden USD beteiligt. Die Transaktion ist die bislang größte öffentliche Anleiheemission der IDB Invest und ihre sechste Emission auf dem Eurobond-Markt.

Die hohe Nachfrage bestätigte das Interesse der Investoren an der IDB Invest, ihrer Zielsetzung von nachhaltiger Entwicklung, ihrem starken Kreditprofil, und ihrem Engagement bei der Entlastung des vom Coronavirus betroffenen Privatsektors.

Diese Anleiheemission wird zur Finanzierung der Reaktion von IDB Invest auf die Coronavirus-Pandemie beitragen und folgt auf die Ankündigung vom März, bis zu 5 Milliarden USD für Unternehmen in Lateinamerika und der Karibik bereitzustellen, die von der Pandemie betroffen sind.

Verteilung der Investoren

Nach geographischer Region Nach Investortyp

Europa 47%% Zentralbanken/offizielle Institutionen 56%

Nord- und Südamerika 35% Banken 26%

Naher Osten & Afrika 18% Vermögensverwalter & Versicherungsgesellschaften 17%

Überblick der Anleihebedingungen

Emittent: Inter-American Investment Corporation, auch bekannt als IDB Invest (Ticker IDBINV)

Emitttentenrating: Aa1 / AA / AAA (Moody–s / S&P / Fitch)

Format: Reg S registriert

Betrag: 1 Milliarde USD

Abwicklungsdatum: 4. Mai 2020

Kupon: 0,75% jährlich, 30/360

Fälligkeitsdatum: 4. Mai 2022

Ausgabekurs: 99.997%

Notierung: London Stock Exchange

Clearing-Systeme: Euroclear und Clearstream

Joint Lead Manager: BMO, Citigroup, HSBC und JPMorgan

Informationen zu IDB Invest

IDB Invest (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2785663-1&h=1772700079&u=https%3 A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2785663-1%26h%3D2903406789% 26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252F%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest) , ein Mitglied der IDB Group, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sich der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Mitgliedsländer in Lateinamerika und der Karibik durch den Privatsektor verschrieben hat. Die IDB Invest finanziert nachhaltige Unternehmen und Projekte, um Finanzresultate zu erzielen und die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in der Region zu maximieren. Mit einem Portfolio von 12,1 Milliarden USD an verwaltetem Vermögen und 333 Kunden in 24 Ländern bietet die IDB Invest innovative Finanzlösungen und Beratungsdienste an, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden in einer Vielzahl von Branchen orientieren.

Pressekontakt:

Ana Lucia Escudero, 202-623-1919, analuciae@iadb.org

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1159385/IDB_Invest.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/753408/IDB_Invest_Logo.jpg

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135521/4580042

OTS: IDB Invest

Original-Content von: IDB Invest, übermittelt durch news aktuell