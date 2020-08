Ideologien der Moderne – Die Konsequenzen zunehmender Abstraktion

Ideen bieten laut dem Autor dieses philosophischen Buches oft Lösungen für konkrete Probleme und Fragestellungen des menschlichen Lebens. Sie können allerdings auch gefährlich sein. Doch wie gehen Menschen heutzutage mit Ideen und Ideologien um? In den letzten 250 Jahren hat die Welt bekannterweise einen gewaltigen technologischen Sprung gemacht. Sie ist, u.a. durch das Internet, näher zusammengerückt. Es ist allerdings laut dem Autor eine Nähe, die wesentlich abstrakter als alles bisher Gekannte ist und sie wirft die Frage nach den Konsequenzen eines zunehmend abstrakteren Denkens auf den Alltag und das Zusammenleben der Menschen auf.

Ein Blick in die aktuellen Medien offenbart laut “Ideologien der Moderne” von Ioannis Alexiadis eine mit Ideologien durchtränkte Gesellschaft. Man trifft an jeder Ecke auf Ismen im Einklang mit Übertreibungen, Beleidigungen und Gewalttaten. Handelt es sich dabei um ein verzerrtes Bild? Sorgen sich die Menschen heutzutage zu viel oder zu wenig? Was ist der wahre Preis ideologischer Gedanken? Diesen Fragen und mehr geht Ioannis Alexiadis in seinem Buch auf Grund. Er stellt auch die Frage, auf welche Weise Ideologien schadhaft für eine Gesellschaft sein können und gibt den Lesern einen umfassenden Einblick in die aktuelle Situation.

“Ideologien der Moderne” von Ioannis Alexiadis ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08979-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

