IF-Tech neuer Cloud Champion von Nutanix

Nutanix, Softwarespezialist für Private-, Hybrid- und Multi-Cloud-Computing, hat seinem langjährigen Partner IF-Tech AG aus München den höchsten Status in seinem Partnerprogramm verliehen: den eines Cloud Champion. Entscheidendes Kriterium für die Entscheidung waren die anhaltenden Investitionen in Wissenserwerb, speziell im Bereich Arbeiten 4.0, um die Kunden bestmöglich zum Nutanix-Portfolio beraten und in ihrer digitalen Transformation unterstützen zu können. Durch den Fokus auf Kenntnisse und Fähigkeiten im Gegensatz zu reinen Umsatzzielen unterscheidet sich Nutanix Elevate von traditionellen Partnerprogrammen.

Die IF-Tech AG mit Hauptsitz in München ist einer von aktuell zehn Cloud Champions in Deutschland. Darin spiegelt sich die kontinuierliche Bereitschaft des IF-Tech-Teams wider, sich stets in Sachen Nutanix-Portfolio, insbesondere in den Bereichen hyperkonvergente Infrastruktur und Cloud Computing, auf dem Laufenden zu halten und in den entsprechenden Kompetenzaufbau zu investieren.

?Seit jeher folgen wir dem Prinzip der Einfachheit, sowohl in der von uns entwickelten Technologie als auch in der Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben. Elevate wendet dieses Prinzip auch auf das gesamte Partner-Ökosystem an und versetzt unsere Partner in die Lage, mittels Spezialisierungen die Bereitstellung von Private-, Hybrid- und Multi-Cloud-Konzepten für ihre Kunden noch effektiver zu implementieren?, betont Thomas Huber, Director Channel und OEM Sales Central Europe bei Nutanix. Er fährt fort: ?Wir freuen uns sehr, dass sich die IF-Tech AG im Rahmen unseres Elevate-Programms für den höchsten Status zertifiziert hat. Die IF-Tech AG hat verstanden, dass die Cloud kein Ort, sondern ein Betriebsmodell ist. Um dabei nicht von der Public Cloud abhängig zu sein, braucht es die richtige Infrastruktursoftware, die von der Hardware vollständig abstrahiert. Erst dadurch lässt sich die für jeden Workload optimale Umgebung nach betriebswirtschaftlichen Kriterien ermitteln.?

Nutanix deckt auf Basis seiner hyperkonvergenten Infrastruktursoftware (HCI) Betriebskonzepte ab, die über herkömmliche Private- und Public Cloud Modelle hinausgehen und Bereiche wie Datensouveränität in hybriden Cloud-Infrastrukturen oder die Automation von vernetzten Maschinen betreffen.

Bereits seit 2016 Nutanix-Partner

?Nutanix Cloud Champion? bezeichnet das höchste Kompetenzniveau im Elevate-Partnerprogramm. Partner erreichen es, wenn sie in die Ausbildung und Zertifizierung von Nutanix-Experten investieren. Diese zeichnen sich durch tiefgehende Kompetenzen in den Bereich Vertrieb, Technik und Service aus und vertreiben das Nutanix-Portfolio umfassend. Mit seinem Programm konzentriert sich Nutanix auf Investitionen und Mittel, mit deren Hilfe Partner ihr Geschäft ausbauen können und ihre Kunden dabei unterstützen, Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen einzuführen und zu betreiben.

Nachdem die IF-Tech AG sich bereits 2016 zu einer Partnerschaft mit Nutanix entschlossen hat, markiert die Ernennung zum Nutanix Cloud Champion einen weiteren Höhepunkt in der langjährig erfolgreichen Zusammenarbeit beider Unternehmen. Der Münchener IT-Dienstleister realisiert seit vielen Jahren erfolgreich gemeinsam mit Nutanix Virtualisierungs- und Multi-Cloud-Projekte in Unternehmen und Behörden. Die IF-Tech AG verfügt seit Jahren über ein auf das Nutanix-Portfolio spezialisiertes Expertenteam aus zertifizierten Beratungs- und Technik-Spezialisten, die für die gemeinsamen Kunden Konzeptions- und Integrationsprojekte rund um das Thema HCI realisieren.

?Als Pionier im Bereich Hyper-Converged, VDI und Cloud ist die IF-Tech AG eine Top-Adresse für anspruchsvolle Aufgaben“, so Thomas Huber. ?Die IF-Tech AG ist ein Paradebeispiel dafür, wie man diese kompetent und innovativ die immer größer werdenden Herausforderungen einer modernen IT-Transformation löst. Es ist uns eine große Freude, die herausragenden Leistungen mit unserem höchsten Partnerstatus zu honorieren.“

Dazu Martin Holzner, Vorstand und Mitgründer der IF-Tech AG: ?Dass unsere Expertise von Nutanix nun sogar mit der höchsten Auszeichnung zum Cloud Champion anerkannt wurde, ist eine große Ehre! Wir schätzen es sehr, unseren Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen mit Nutanix zukunftsweisende Technologien für das Arbeiten 4.0 anbieten zu können. Damit verfügen unsere Kunden über die ideale Basis für moderne Rechenzentrumsarchitekturen. Nutanix schafft es, IT-Infrastruktur fast so einfach wie Strom aus der Steckdose bereitzustellen und dabei auch die Administration sehr schlank zu halten. Das bietet einen erheblichen Mehrwert, so können verschiedenste IT-Projekte schnell und performant umgesetzt werden.?

Weitere Informationen

Details zum Partnerprogramm Nutanix Elevate sind auf der Website des Unternehmens abrufbar.

IF-Tech AG

Die IF-Tech AG hat sich auf die Beratung rund um das Thema Arbeiten 4.0 spezialisiert. Sie wurde 2010 als Teil der InterFace Group von Stefan Mooser und Martin Holzner mit Hauptsitz in München gegründet. Beide Gründer bringen über 35 Jahre Erfahrung rund um IT-Infrastruktur, Virtualisierung und Cloud Computing mit. Sie begleiten zusammen mit ihrem erfahrenen Experten-Team IT-Verantwortliche von der strategischen Beratung über die Implementierung bis hin zum laufenden Betrieb sowie in puncto Services. Die IF-Tech AG betreut deutschlandweit Kunden aus Industrie und Handel, dem Gesundheitswesen, der Baubranche sowie öffentliche Auftraggeber, unter anderem aus dem Bereich Bildung und Forschung sowie Energie. Weitere Informationen: www.if-tech.de.

Als führender Anbieter von Cloud-Software und Pionier im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen macht Nutanix Computing überall unsichtbar. Kunden weltweit profitieren von der Software des Anbieters, um von einer zentralen Plattform aus jede App an jedem Ort – in privaten und hybriden wie in Multi-Cloud-Umgebungen – zu managen und beliebig zu skalieren. Weitere Informationen sind auf www.nutanix.de oder über Twitter unter @Nutanix und @NutanixGermany erhältlich.

