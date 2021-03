IGE+XAO und ALPI geben anlässlich der Hannover Messe Zusammenarbeit in Deutschland bekannt

br />



Marktstart neuer Angebote steht kurz bevor

ALPI-Kunden können Ihre Planung um allpolige Stromlaufpläne ergänzen

Kunden von IGE+XAO können normgerechte Netzberechnungen in der Niederspannung durchführen nebst automatisierter Dokumentation

Hannover Messe bietet Möglichkeit, sich vom 12.-16.04.2021 digital zu informieren

IGE+XAO und ALPI bündeln nun auch in Deutschland Ihre Stärken. Die französischen Muttergesellschaften hatten bereits im Oktober letzten Jahres ihre künftige Zusammenarbeit verkündet. Nun geben auch die IGE + XAO Software Vertriebs GmbH sowie die ALPI Deutschland GmbH bekannt, sich ab sofort auf dem deutschsprachigen Markt für Elektroplanungslösungen eng zu koordinieren. Verkündet wird dies anlässlich der vom 12.-16. April 2021 digital stattfindenden Hannover Messe, auf der die Unternehmen eine virtuelle Präsenz haben werden.

Das Herzstück der Kooperation bildet ein neu entwickeltes Gateway, das die Lösungen von ALPI und IGE+XAO miteinander verbindet. Die Neuentwicklung gewährleistet den nahtlosen Austausch von Planungsdaten zwischen den Softwareprodukten beider Anbieter. Das gestattet beiden Unternehmen, ihre Softwareportfolios miteinander technisch zu verknüpfen und somit neue, hoch interessante Softwarepakete für ihre Kunden zu schnüren. Diesen steht dadurch eine große Palette weiterer wichtiger Funktionen für die automatisierte Elektroplanung zur Verfügung.

In der Praxis können ALPI-Kunden so etwa ihre Planungen um allpolige Stromlaufpläne ergänzen. Oder Kunden von IGE-XAO profitieren zusätzlich von normgerechten Netzberechnungen in der Niederspannung nebst automatisierter Dokumentation.

Auch Neukunden aus Planung, Ausführung und Industrie werden aus entsprechend ausgestatteten Lösungspaketen wählen können. Der Marktstart der neuen Angebote wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Interessierte Besucher der Hannover Messe können die Gelegenheit nutzen, um schon jetzt mehr über die Kooperation und die kommenden Lösungen zu erfahren. Virtuelle Termine können auf der folgenden Seite in Kürze unter Ansprechpartner gebucht werden: http://www.hannovermesse.de/aussteller/ige-xao/P608963

Über die IGE+XAO-Gruppe

Seit über 34 Jahren ist die IGE+XAO-Gruppe ein Softwarehersteller, der Lösungen für Computer Aided Design (CAD), Product Lifecycle Management (PLM) und Simulationssoftware im Bereich der Elektrotechnik entwickelt, produziert und verkauft. Die Lösungen wurden entwickelt, um die Elektroprojektierung in Unternehmen aus den unterschiedlichsten Marktsegmenten zu unterstützen – von der Gebäudetechnik bis zur Luft- und Raumfahrt, von der Planung bis zur Wartung.

In Deutschland ist IGE+XAO mit zwei Niederlassungen in Mönchengladbach und Rastatt vertreten. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 370 Mitarbeiter in 31 Niederlassungen und 20 Ländern. Zusätzlich wird IGE+XAO in weiteren 20 Ländern über Partner vertreten. Mit mehr als 93 000 verkauften Lizenzen und über 43 000 Kunden ist IGE+XAO einer der weltweit führenden Anbieter von E-CAD-Lösungen. ?

Weitere Informationen: www.ige-xao.com. Folgen Sie uns auf LinkedIN unter IGE+XAO Deutschland oder auf Twitter unter @igexao_corpo.

?

Das 1986 gegründete Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern in vier Ländern ist europäischer Marktführer für Software in der Elektroplanung und Projektierung. Die Softwaresuite CANECO ONE dient der Planung, Projektierung, Berechnung und Dokumentation von Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanlagen. Die einzelnen Lösungen beinhalten herstellerübergreifende Kataloge/Datenbanken aller marktrelevanten Elektrohersteller und optimieren Installations- und Betriebskosten unter Einhaltung von 17 inter-/nationalen Elektronormen. Als offizieller Industriepartner von Autodesk bietet ALPI mit Caneco Implantation Planungslösungen in 2D/3D auf der Plattform Autodesk AutoCAD? und mit Caneco BIM zudem eine Steuerungs- und Kommunikationssoftware für digitale Gesamtmodelle in Revit?. Ein aus Ingenieuren und Technikern bestehendes Team unterstützt und schult die Kunden professionell bei allen technischen Belangen.

Weitere Informationen unter:?www.de.alpi-software.com. Folgen Sie uns auf Twitter unter @Alpi_GmbH oder auf LinkedIN, XING oder Facebook unter ALPI Deutschland GmbH.