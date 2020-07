IHK-Azubi-Tag mit Tipps und Informationen für Auszubildende

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg lädt zum Start in das neue Ausbildungsjahr alle Auszubildenden zum IHK-Azubi-Tag am Dienstag, 18. August, ein. Er findet – der momentanen Situation mit Hygiene- und Abstandsregeln geschuldet – in virtueller Form statt. ?Der Start in die Ausbildung steht unmittelbar bevor. Dabei werden viele neue Aufgaben und Fragen auf die Auszubildenden zukommen?, sagt Dario Thomas, Leiter des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung der IHK Bonn/Rhein-Sieg: ?Um den Auszubildenden den Start in die Ausbildung zu erleichtern, wollen wir sie mit einem ganz besonderen Angebot in digitaler Form unterstützen.?

Beim IHK-Azubi-Tag am Dienstag, 18. August, 10 bis 11.30 Uhr, erhalten die Teilnehmer über die Plattform Microsoft ? Teams viele wertvolle Tipps und Informationen rund um Ihre Ausbildung. Dabei geht es um Ansprechpartner während der Ausbildung, Unterstützungsmöglichkeiten, Rechte und Pflichten, Zwischen- und Abschlussprüfung sowie Weiterbildungsangebote. Außerdem haben die Auszubildenden die Möglichkeit durch ein Eins-zu-Eins-Coaching stressfrei in die Ausbildung zu starten. Die Auszubildenden werden gebeten, den Termin mit ihrer Ausbildungsstätte abzustimmen, damit sie während dieser Zeit freigestellt werden können.

Nähere Informationen und Anmeldung unter www.ihk-bonn.de, Webcode @6492372.