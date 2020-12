IHK bescheinigt PROCAD ausgezeichnete Ausbildung

Die PROCAD GmbH & Co. KG ist von der IHK Karlsruhe für ihre ?Ausgezeichnete Ausbildung? 2020 geehrt worden. Von den rund 4.700 Auszubildenden haben 169 die IHK-Abschlussprüfungen im Winter 2019/2020 und Sommer 2020 mit der Abschlussnote ?sehr gut? abgeschlossen und zählen somit zu den IHK-Jahrgangsbesten 2020. Zu ihnen gehört auch eine Auszubildende, die bei PROCAD im Sommer erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen hat.

?Hinter den Erfolgen stehen nicht nur die persönlichen Leistungen der Azubis, sondern auch das Engagement der jeweiligen Ausbildungsbetriebe und Ausbilder. Ohne Spitzen-Ausbilder keine Spitzen-Azubis?, so Wolfgang Grenke, Präsident der IHK Karlsruhe. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Gewinner*innen ihre Urkunden in diesem Jahr nicht persönlich. entgegennehmen, sondern erhielten sie postalisch.

Heike Stoll ist Ausbilderin bei der PROCAD und erklärt: ?Der mehrmonatige Lockdown hat uns in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen gestellt. Teamarbeit und eine praxisnahe Vermittlung der Lehrinhalte mussten über weite Strecken per Video-Konferenz stattfinden. Umso mehr freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, unter diesen Umständen ein so hervorragendes Ausbildungsergebnis zu erzielen. Es motiviert uns, das Thema Nachwuchsförderung auch im kommenden Ausbildungsjahr mit gleichem Engagement anzugehen.?

Die PROCAD GmbH & Co. KG ist ein Softwarehersteller von Plattform-Lösungen für die Digitalisierung des Product- and Document Lifecycle Managements in mittleren und größeren technischen Unternehmen. Die Mission von PROCAD ist es, in den Anwendungsbereichen PLM und ECM/DMStec mit einem auf Konfiguration basierenden agilen Implementierungsansatz die wirksame Digitalisierung von Produktentstehung und Produktmanagement zu ermöglichen. Das Karlsruher Unternehmen ist seit 1985 am Markt und beschäftigt über 150 Mitarbeiter/innen. Mehr als 800 technische Unternehmen setzen bereits erfolgreich auf PROCAD-Software für PDM, PLM und DMS.