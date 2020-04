IHK Magdeburg und DJV Sachsen-Anhalt schreiben Journalistennachwuchs-Preis aus

Der Deutsche Journalisten-Verband, Landesverband Sachsen-Anhalt, und die Industrie- und Handelskammer Magdeburg schreiben den??Journalistennachwuchs-Preis Sachsen-Anhalt 2019??aus. Die Auszeichnung wird verliehen für die besten Beiträge in den Themenbereichen Wirtschaft, Soziales und Bildung.

Der ?Journalistennachwuchs-Preis Sachsen-Anhalt 2019? ist dotiert mit insgesamt 3.500 Euro.

Verliehen wird der Preis in den drei Kategorien Print, TV/Radio sowie Multimedia. Diese Kategorien sind mit jeweils 1000 Euro dotiert. Darüber hinaus wird eine lobende Erwähnung mit 500 Euro gewürdigt.

Bewertet werden Beiträge junger Autoren bzw. Teams, die wirtschaftliche Themen, den digitalen Wandel, soziale oder gesellschaftliche Fragen einfühlsam aufarbeiten, Zusammenhänge kritisch hinterfragen, sie analysieren und dem Leser, Hörer oder Zuschauer allgemeinverständlich vermitteln. Zugelassen sind Beiträge von Studenten, Volontären oder jungen Journalisten, die im Erscheinungsjahr nicht älter als 33 Jahre alt waren.

Einzureichen sind die Arbeiten unter Nennung einer der drei Kategorien, in der man sich mit dem Beitrag bewerben möchte.

Die Arbeiten müssen zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2019 in einer in Sachsen-Anhalt erscheinenden Zeitung oder Zeitschrift bzw. in elektronischen Medien (Hörfunk, TV, Internet) veröffentlicht worden sein.

Die Frist für die Einreichung der Wettbewerbsbeiträge endet am 30. April 2020 (Poststempel).

Einsendungen im Format DIN A4 oder marktübliche Dateiformate CD, DVD oder USB-Stick (1 Original und 2 Kopien) sind an den Deutschen Journalisten-Verband, Landesverband Sachsen-Anhalt, Merseburger Str. 106, 06110 Halle (Saale) zu richten.

Eine Rücksendung der Arbeiten erfolgt nicht. Das Einreichen der Bewerbung gilt als Zustimmung der Veröffentlichung der Beiträge. In einem Begleitschreiben sind Vor- und Zuname des Autors, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift, kurz gefasste Lebens- und Berufsdaten, Angaben zum Datum der Veröffentlichung sowie genaue Kennzeichnung des Mediums ebenfalls in dreifacher Ausfertigung zu übersenden.

Die Jury, die über die Vergabe des Preises entscheidet, besteht aus Vertretern des Mitteldeutschen Rundfunks, fjp>media, der Nachrichtenagentur dpa, der Landeshauptstadt Magdeburg, der Industrie- und Handelskammer Magdeburg sowie des DJV-LV Sachsen-Anhalt.

Die IHK Magdeburg ist eine von 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Neben der Hauptgeschäftsstelle der IHK Magdeburg in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg bestehen IHK-Geschäftsstellen in Salzwedel und Wernigerode.