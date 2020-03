IHK stundet Beiträge

In der aktuellen Krisensituation hat sich die IHK-Führung dazu entschlossen, ihren Mitgliedsunternehmen in Schwierigkeiten die Zahlung der IHK-Beiträge zu stunden. ?Die Lage ist für viele Unternehmen dramatisch. Und in dieser schwierigen Situation möchten wir unsere Mitgliedsunternehmen gerne entlasten?, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Heino Klingen. Die Zahlung der fälligen Beiträge kann auf Antrag für ein halbes Jahr gestundet werden. Auch die Vereinbarung einer Ratenzahlung ist möglich. Gesonderte Nachweise sind nicht notwendig, ein formloser Antrag an beitrag@saarland.ihk.de genügt.

Viele Unternehmen hatten gerade erst in den letzten Tagen eine Beitragsrechnung ihrer IHK erhalten. ?Dieser lange vorbereitete automatisierte Rechnungsversand war auch in der sich zuspitzenden Krise nicht mehr zu stoppen. Keinesfalls aber wollen wir die Situation für unsere Mitgliedsunternehmen durch eigenes Handeln noch verschlimmern?, so Klingen.

Weitere Informationen:

beitrag@saarland.ihk.de