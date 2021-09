IHK-Weiterbildungen auf höchstem Niveau

Weiterbildung und Fortbildung sind heute wichtiger denn je und so legen jedes Jahr über 140.000 Bildungshungrige ihre Abschlussprüfung vor der IHK ab.

Online-business.college unterstützt bereitet die Studenten auf dies Abschlüsse vor und vermittelt dabei Kenntnisse und Fähigkeiten, die über das von der IHK abgefragte Wissen hinaus gehen. Bildungsangebote wie IHK-Wirtschaftsfachwirt in 30 Tagen, die es zuhauf gibt, bringen die Studenten zwar durch die IHK-Prüfung, lassen die Studenten dann aber in der praktischen Anwendung im Berufsleben oft direkt scheitern.

Es wird nicht für die IHK-Prüfung gelernt, sondern für das Berufsleben und dort gilt es Hürden zu nehmen. Diese Hürden finden wir in Form von Beförderungen und Anerkennung. Wer hier nur mit „auswendig Gelerntem“ brillieren möchte, ist schnell entlarvt und dem bringen auch tolle IHK-Titel nur wenig.

Gefordert wird heute vor allem ein strukturiertes Vorgehen bei der Problemlösung, eine geeignete Methodenauswahl und dann natürlich auch zu verstehen, wie die Methoden richtig angewendet und deren Ergebnisse interpretiert werden müssen.

Hier setzt das online-business.college an und bietet über die Prüfungsvorbereitungskurse zahlreiche kostenlose Workshops an, in denen auch Themen wir Innovationsmanagement, Change-Management, Qualitätsmanagement und viele mehr weiter vertieft und angewendet werden. Um auch den entsprechenden Praxisbezug zu vermitteln, werden viele Business-Cases erarbeitet und die die Lösungen miteinander diskutiert Auch in einer Unternehmens-Simulation werden viele Kenntnisse und Tätigkeiten vermittelt, die über die einfache Wissensvermittlung hinausgehen. Nicht das WAS ist wichtig, sondern das WIE und dieser Aufgabe hat sich das online-business.college verschrieben.

Weiterbildungen und Fortbildungen auf hohem Niveau ist der Anspruch und bietet den Studenten, egal ob sie den Abschluss als IHK-Betriebswirt, IHK-Controller, IHK-Wirtschaftsfachwirt, IHK-Fachwirt, IHK technischem Betriebswirt oder auch den relativ neuen Lehrgang des IHK-Fachwirts für e-Commerce oder andere anstreben, die Qualifikation, welche die nächste Stufe auf der Karriereleiter nur zu einer Frage der Zeit werden lässt.

Neben dem Online-Unterricht mit hochqualifizierten Dozenten aus der Praxis, welche auch selbst schon IHK-Prüfungen korrigiert und abgenommen haben, werden die Studenten durch frei zugängliche Lern-Videos, Lernhäppchen und vielen Prüfungssimulationen auf ihre künftigen Herausforderungen in der Arbeitswelt vorbereitet und fit gemacht. Dazu gehört auch der sichere Umgang mit Excel, welches als Tool „nebenher einfach mitgelernt“ wird.

Die Kurse sind online und können in Vollzeit oder Teilzeit absolviert werden. Es gibt natürlich auch die Sprinterversion, in welcher die Teilnehmer in 12 Wochen Vollzeit auf die Prüfungen lernen. Aber auch hier wird nicht nur das Wissen der IHK-Prüfung vermittelt, sondern dem Grundsatz Rechnung getragen, die Teilnehmenden für den Beruf und nicht nur für die Prüfung fit zu machen. Die Messlatte ist eben der Beruf und die Karriere und nicht ein „Stück Papier“, auch wenn das viele Teilnehmer und Studenten erst mal immer glauben möchten.

Für die Teilnehmer der IHK-Kurse besteht jederzeit die Möglichkeit, auch andere Kurse des online-business.colleges, während ihrer Fortbildung bzw. Weiterbildung vergünstigt oder auch gar kostenlos zu nutzen, um sich so auch ein individuelles Profil für die spätere berufliche Situation anzueignen. So z.B. können alle Teilnehmer den Kurs „digitale Transformation von Geschäftsmodellen“ belegen, in welchem sie die Herausforderungen der Unternehmen hautnah erleben und Lösungen und Ideen entwickeln lernen. Dies sind die Kompetenzen, welche hochqualifizierte Mitarbeiter benötigen, um den Herausforderungen gerecht zu werden und anderen im Beruf immer „einen step voraus zu sein“.

Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz, sondern ganz im Gegenteil – der Spaß kommt von ganz alleine, indem die Studenten das Gelernte in der täglichen Praxis von Anfang an auch anwenden und umsetzen können. Dieser Praxisbezug verstärkt die intrinsische Motivation und beflügelt viele Studenten in der ganzen Vorbereitungszeit, bis hin zur IHK-Prüfung.

Miteinander lernen und verstehen und dabei Spaß zu haben – und anderen immer „einen step voraus zu sein“ das ist das online-business.college

IHK-Betriebswirte, IHK-technische Betriebswirte, IHK Controller, IHK Wirtschaftsfachwirte, IHK Fachwirte und vieles mehr sind die Berufe, zu deren Abschlussprüfung das online-business.college umfangreich vorbereitet.