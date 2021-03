Ihr Ganzjahresschutz bei Personalsorgen

„Die geniale Jobbörse für Profis“, so lautet die Unterzeile von JOBMATCH.pro. Das neuartige Jobportal arbeitet mit intelligentem Profil-Vergleich. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer nutzen hierfür eine Matrix mit 26 Kriterien, die sie mit Mausklicks und wenigen Stichworten ausfüllen. Die Software des Systems vergleicht die beidseitigen Angaben in 7 thematischen Gruppen und zeigt dann auf einen Blick, in welchen Bereichen und in welchem prozentualen Umfang die Ergebnisse zueinander passen.

Arbeitgebern bietet das intelligente Jobportal mehrere markante Vorzüge: Zum einen reduziert es den Bewerbungsaufwand um bis zu 90 Prozent. Denn ab sofort entfällt das zeitaufwendige, nervige Sichten ungeeigneter Bewerbungen. Auf Knopfdruck entfernt das System unpassende Angebote; es zeigt nur noch hochwertige Bewerber, die in entsprechendem Umfang mit den Anforderungen des Arbeitgebers übereinstimmen.

Zum anderen bewirkt JOBMATCH.pro enorme Kostenersparnis im Vergleich zu herkömmlichen

Jobportalen. Denn das Platzieren von beliebig vielen Such-Profilen, also Jobinseraten, ist für beliebig lange Dauer kostenlos; und auch das Erhalten und Sichten der im Ergebnis

prozentual bewerteten Bewerbungsprofile, also Bewerbungsanschreiben, kostet nichts. Nur wenn mit einem Bewerber eigener Wahl – den ja zuvor das System als hochwertig identifiziert hat – direkter Kontakt aufgenommen werden soll, wird eine geringe Kontaktgebühr fällig.

Noch eleganter geht es im Jahres-Abo: Für eine Monatspauschale von 298 Euro platziert der Arbeitgeber das ganze Jahr über ständig so viele Jobangebote, wie er will, und für beliebige Dauer. Ebenfalls kann er im Rahmen des Abos ganzjährig so viele Bewerber kontaktieren, wie er möchte.

Aber das Abo beinhaltet noch einen ganz besonderen Clou:

Zusätzlich ermittelt und matcht JOBMATCH.pro für seine Abonnenten „still“, aber ganzjährig und ununterbrochen, sämtliche hochwertigen Kandidaten.

Kandidaten, die sich in der Region und in den individuell für das Unternehmen wichtigen Berufsbereichen bewerben! Und der Arbeitgeber kann blitzschnell reagieren, sobald die Software für ihn ein hochgradig passendes Bewerbungsprofil ermittelt, das ihn besonders anspricht.

So entsteht für Abonnenten quasi eine ganzjährige Mitarbeiter-Reserve. Außerdem brauchen im Bedarfsfall nicht erst Personalanzeigen gestaltet oder sonstige Maßnahmen ergriffen werden, denn geeignete Kandidaten in diesem Reservoir können vom Abonnenten direkt per Mausklick kontaktiert werden.

JOBMATCH.pro bietet also drei markante Vorteile: Reduzierung des Bewerbungsaufwandes, Senkung der jährlichen Kosten für Stellenanzeigen und ganzjährig quasi eine ständige Personalreserve geeigneter Mitarbeiter.