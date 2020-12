Ihre Möglichkeiten mit dem b4 Bot

Der b4 Bot ist das Produkt unserer jahrzehntelangen Bemühungen, eine Software für Robotic Process Automation so effizient, einfach und flexibel wie möglich zu gestalten. Dank des immer weiter steigenden Digitalisierungsgrades in den hiesigen Unternehmen rückte in den vergangenen Jahren auch das Thema RPA in den Fokus. Unser b4 Bot ist so konzipiert, dass er bei zahlreichen einfachen und repetitiven Prozessen entscheidend mithelfen kann und so zur Effizienzsteigerung beiträgt. Finden Sie heraus, ob auch in Ihrem Unternehmen Potentiale für RPA brachliegen.

Digitalisierungsschub durch COVID-19

So bitter es angesichts der Opfer der COVID-19-Pandemie klingen mag, aber die Coronakrise hat an vielen Stellen die längst überfällige Digitalisierung vorangetrieben. Unternehmen und öffentliche Stellen haben ihre Geschäftsprozesse überraschend schnell digitalisiert und somit auch effizienter und leistungsfähiger gemacht. Zwar sanken die Umsätze bei vielen Betrieben dennoch, aber es ist durchaus angebracht, zu behaupten, dass digitale Prozesse in einigen Fällen die Auswirkungen der Krise zumindest abgemildert haben. Mittelfristig bedeutet dies aber auch, dass diejenigen, die das Thema weiterhin eher stiefmütterlich behandeln, noch mehr unter Wettbewerbsdruck geraten. Wir von AmdoSoft möchten Sie daher ermutigen, RPA-Potentiale in Ihrem Unternehmen auch dann herauszufinden, wenn die Pandemie Sie nicht eh schon dazu gezwungen hat.

So funktioniert der b4 Bot

Unser b4 Bot für die Roboter-Prozessautomation verhält sich im Grunde wie ein Mensch. Er klickt und navigiert mit der (virtuellen) Maus über dieselbe Nutzeroberfläche wie Ihre Mitarbeiter, startet Anwendungen und füllt Datenfelder aus. Er tut dies exakt nach den Regeln, die Sie vorgeben ? ohne Ausnahme und ohne Fehler sowie ohne Pause und ohne Krankmeldung. Umso einfacher und regelbasierter ein Prozess ist, umso mehr lohnt sich unser b4 Bot und umso vorteilhafter ist es meist, für diese Art Prozesse keine wertvolle menschliche Arbeitskraft zu verschwenden. Unserer Erfahrung nach gelingen unseren Kunden einerseits Einsparungen durch den Einsatz des b4 Bots, andererseits wird aber auch Personal frei, um Projekte umzusetzen, die vorher lange auf Eis lagen.

Flexible Einsatzmöglichkeiten dank dezentraler Steuerung

Unser b4 Bot muss nicht in die eigentliche IT implementiert werden, sondern nimmt tatsächlich nur die Rolle eines Benutzers ein. Daher ist er auch ideal für Prozesse, die systemübergreifend funktionieren. Die Bots selbst funktionieren dezentral organisiert an jedem beliebigen (virtuellen) Arbeitsplatz. Über den sogenannten b4 Controller geben Sie den angeschlossenen Bots über eine zentrale Konsole vor, was zu tun ist und kontrollieren alle Aktionen über ein Dashboard. Die Kommunikation erfolgt natürlich SSL-verschlüsselt. So können Sie sicher sein, dass sensible Daten nicht abgefangen werden. Auf Wunsch kann der b4 Controller sogar in der Cloud agieren, so dass gar keine Installation bei Ihnen im System mehr nötig ist. Ein großer Vorteil unseres b4 Bots ist also die dezentrale Verwaltung über das Internet. Es spielt also keine Rolle, wo auf der Welt die Bots letztlich arbeiten und wie viele es sind.

Der b4 Bot als digitaler Leiharbeiter

Grundsätzlich ist es sogar möglich, unsere b4 Bots als eine Art digitale Leiharbeiter einzusetzen. So können beispielsweise Personaldienstleister bei sich den b4 Controller etablieren, während die eigentlichen Bots bei deren Kunden eingesetzt werden. Sie können also das b4 Roboterprinzip sowohl vertikal als auch horizontal fast beliebig skalieren. Egal ob ein Mittelständler nur zwei oder drei Bots intern braucht oder ein großer Konzern tausende Bots in allen Zweigstellen auf der ganzen Welt einsetzen möchte ? b4 macht es möglich. Doch lassen Sie sich von den Zahlen nicht abschrecken. Selbst ein einziger Bot an einem einzigen Arbeitsplatz kann sich schon lohnen. Finden Sie es heraus!

Entdecken Sie die Möglichkeiten von RPA und digitalen Prozessen in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Behörde. Sprechen Sie mit uns und erkunden Sie gemeinsam mit uns die verborgenen Potentiale für Prozessautomation mit dem b4 Bot. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Wer wir sind

AmdoSoft ist ein Softwarehersteller aus München, der sich seit 1998 mit seiner Softwarelösung b4 auf die IT- und Prozessautomatisierung spezialisiert hat.

Mit mehr als 20-Jahren Erfahrung, nennen wir uns Experten wenn es um die Überprüfung von IT-Infrastruktur und Anwendungen, sowie die Automatisierung und Absicherung von IT-gestützen Prozessen geht.

Was wir machen

Mit unserer Automatisierungslösungen b4 geben wir unseren Kunden ein intelligentes Tool an die Hand, dass ihre Mitarbeiter von langweiligen Routine-Aufgaben befreit, einen effizienteren Geschäftsablauf sichert und das Arbeitsumfeld verbessert.

Wie wir das machen

Der Kern von b4 ist die Graphical Rules Engine (GRE), eine auf grafischer Modellierung beruhende Regeldatenbank, die durch einfache Regelerstellung die Automation von IT-Prozesse und Korrelation von Daten ermöglicht. Dadurch können Aussagen über die Auslastung und mögliche Engpässe des Systems getroffen werden.

Robotic Process Automation (RPA) ist eine Technologie die auf den Einsatz von virtuellen Software-Robotern basiert. Unsere b4 Bots arbeiten auf dem User Interface in einer vergleichbaren Art und Weise wie es ein Mensch tun würde. Dabei werden Tätigkeiten echter Nutzer am Bildschirm simuliert und an definierten Messpunkten objektive Daten zu Verfügbarkeit und Leistung von Anwendungen gesammelt (E2E Monitoring), aber auch sich wiederholende Geschäftsprozesse automatisiert ausgeführt.

Überall dort, wo sich Arbeitsschritte häufig wiederholen und zeitintensiv sind, können Prozesse automatisiert werden und Software-Roboter die Aufgaben erledigen. Ob in der Personalabteilung, Buchhaltung, IT, im Einkauf oder bei der Softwareentwicklung, unsere b4 Bots sind branchenunabhängig und in allen Unternehmensbereichen einsetzbar.