iKratos Hausmesse 2021

iKratos Hausmesse 2021 ? wird es eine geben? Fast ein Jahr ist es nun her, dass die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH in Weißenohe die letzte Hausmesse veranstalten konnte. Normalerweise finden jedes Jahr zwei Hausmessen auf dem firmeneigenen Gelände statt, bei der die Interessenten sich über die Themen rund um Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Ladestationen informieren können. Außerdem sind die Mitarbeiter auf vielen weiteren Messen in der Umgebung vertreten, wie zum Beispiel die Immobilienmesse in Forchheim. Seit April 2020 war das alles nicht mehr möglich, sämtliche Messen und Vorträge mussten abgesagt werden. Und es ist noch kein Ende in Sicht. Für das kleine Familienunternehmen im oberfränkischen Weißenohe ist eines aber sicher, sobald man wieder sichere Infoveranstaltungen machen kann, möchte Herr Harhammer die Interessenten und Kunden wieder nach Weißenohe einladen. Da aktuell leider auch keine persönlichen Beratungsgespräche im firmeneigenen Ausstellungsraum stattfinden können wurden zwischenzeitlich viele informativen Videos gedreht, die sowohl auf Youtube, der Homepage und Facebook angeschaut werden können, hier finden Sie auch Informationen zu geplanten Veranstaltungen. Der Kontakt zu den Interessenten und Kunden wird trotz Pandemie weiterhin gepflegt. Dennoch freut sich das gesamte Team um Familie Harhammer hoffentlich bald wieder Gäste in Weißenohe begrüßen zu dürfen.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de