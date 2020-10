ILAC Summit 2020 #WachstumimMittelstand

Kompakt, authentisch, kompetent: 20 Vorstände, Geschäftsführer:innen und Entscheider:innen des Top-Managements – Das sind die Speaker des virtuellen Summits der ILAC Consulting GmbH, die das Thema Wachstum im Mittelstand mit Knowhow und Leidenschaft erlebbar machen.

Die Beiträge der Redner:innen sind vom 18.10. – 23.10. jeden Tag in 4 spannenden Podcasts hör-bar, immer ab 18:00 Uhr für 24 Stunden. In moderierten Chat-Rooms zu den Themen Unternehmertum, Business Excellence, Innovation, Leadership und Next Level Organisation findet zudem täglich von 17:00 ? 18:00 Uhr ein Best Practice-Austausch statt, in denen zusätzlich Erfahrungen ausge-tauscht werden können.

Hören Sie rein! Der Sound Nugget zum Thema ?Nachhaltigkeit als Marktvorteil: Wie Unternehmen nachhaltige Maßnahmen für sich nutzen können? ist ab dem 20. Oktober, 18:00 Uhr für Sie freigeschaltet. Wer nachhaltig sein Unternehmen entwickelt, setzt auf ökologische, ökonomische und soziale Aspekte, die auch zur positiven Markenbildung beitragen. Heike Herzig und Werner Geilenkirchen, Geschäftsführende Gesellschafterin HERZIG Marketing GmbH für Logistik, berichten von inspirierenden Beispielen aus der Logistikbranche.

Unsere Speaker im ILAC Summit 2020 #WachstumimMittelstand:

Gregor Bieler, General Manager bei Microsoft Deutschland GmbH; Mario Caroli, Geschäftsführer AIF Capital GmbH; Matthias Ehringer, Division Head Payments and Accounts DZ Bank AG; Werner Gei-lenkirchen, Geschäftsführender Gesellschafter HERZIG Marketing GmbH für Logistik; Dr. Markus Grimm, CIO GEMA; Lars Grosenick, Managing Partner BitStone Capital Management GmbH; Frank Hanses, CEO Hofmann Menü-Manufaktur GmbH; Heike Herzig, Geschäftsführende Gesellschafterin HERZIG Marketing GmbH für Logistik; Norbert Hentschel, CFO Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG; Gerrit Hoppen, Geschäftsführer SGH Service GmbH; Dr. Heide-Lore Knof, European HR Director Kearney Europa; Thomas Kombrecht, Ext. Principal Consultant bei Cloudbridge Consulting GmbH; Sven H. Korndörffer, Vorstandsvorsitzender Wertekommission – Initiative Werte Bewusste Führung e.V.; Til Landwehrmann, Geschäftsführer LIV-T GmbH; Sabine Maas, CEO ILAC Consulting GmbH; Gerd Nie-hage, CIO B.Braun Melsungen AG; Kerstin Oster, Vorständin Personal & Soziales Berliner Wasserbe-triebe; Dieter Overath, Geschäftsführender Vorstand TransFair e.V.; Kai Panitzki, Managing Partner BitStone Capital Management GmbH; Dr. Claudia Salomon, Senior Vice President HR & Projektlei-tung HR Analytics T-Systems International GmbH; Ralf Schlautmann, Geschäftsführer AIF Capital GmbH; Dr. Marc Schlette, Chief Human Resources Officer und Arbeitsdirektor thyssenkrupp Materi-als Services GmbH; Peter Tasev, SVP Procure-To-Pay Deutsche Telekom Services Europe SE, Thomas Ullrich, Mitglied des Vorstandes DZ Bank AG und Nicolas Wandschneider, Managing Director bei Cloudbridge Consulting GmbH.