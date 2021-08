Im Messefieber: hepster präsentiert neue Partnertools auf der Eurobike und IAA Mobility

Der Digitalversicherer hepster (business.hepster.com) wird seine vielfältigen Versicherungslösungen und Kooperationsansätze auf der diesjährigen EUROBIKE und der IAA Mobility vorstellen. Gleichzeitig unterstützt hepster als Sponsor die 2. Nationale Radlogistik-Konferenz. Besucher und Aussteller können sich vor Ort persönlich von hepsters digitalen Lösungen überzeugen. Das Highlight: Dank eines neuen Features können sich Interessierte direkt vor Ort als Partner registrieren.

Neue Mobilität digital absichern – jetzt schon mit Vollgas in die Bike-Saison 2022

Im Fokus der diesjährigen Messen stehen weiterhin neue Lösungen, Innovationen und Produkttrends, rund um das allzeit viel diskutierte Thema Mobilität. Vor diesem Hintergrund will auch hepster seine digitalen Versicherungslösungen für neue Mobilitätsangebote präsentieren. Neben seinen leistungsstarken Versicherungen für Fahrräder, E-Bikes und Lastenräder fokussiert sich hepster auf seine erfolgsversprechenden Kooperationsmöglichkeiten – ob für Hersteller, Händler, Online-Shops oder Service-Anbieter in den Bereichen Vermietung, Verleih und Leasing.

„Die gesamte Infrastruktur von hepster ist dank unserer API-basierten Plattform so aufgebaut, dass wir für jedes Geschäftsmodell nahtlos die passende Versicherungslösung bieten können“, so Fabian Pöhnert, Head of B2B Sales von hepster. „In den nächsten Wochen werden wir unsere vielfältigen Produkte einem breiten Publikum präsentieren können. Solche Events bieten für uns genau den Austausch, um neue Ideen und Ansätze rund um New Mobility greifbar zu erleben und zu entdecken – die richtige Absicherung solcher Mobilitätslösungen gehört für uns einfach dazu.“

Auf der EUROBIKE und IAA im hepster-Gepäck: SUSHI Bikes und citkar

Versicherungen sind dennoch in den Köpfen vieler weiterhin mit komplizierten Anträgen und undurchsichtigen Dokumenten verbunden. hepster beweist mit seinem API-basierten Ansatz das Gegenteil und sichert sich für die EUROBIKE und die IAA die Unterstützung seiner Partner. Fabian Pöhnert ergänzt: „Digitale Versicherungen sind heutzutage alles andere als kompliziert. Davon sind auch unsere Partner überzeugt und daher freuen wir uns, dass wir auf der EUROBIKE mit SUSHI Bikes und auf der IAA Mobility mit citkar zwei Partner dabeihaben, die nicht nur von unsren Lösungen überzeugt sind, sondern auch zeigen, wie einfach hepster das Thema Versicherungen gestaltet.

Für hepster sind die Messen der krönende Abschluss einer starken Saison, denn auch in diesem Jahr verzeichnet das Rostocker InsurTech ein kontinuierliches Wachstum. Trotz anhaltender Lieferengpässe und weiteren Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Anzahl der gebuchten hepster Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen allein in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. So verzeichnet hepster einen Zuwachs von mehr als 130%. Seine Marktposition konnte hepster vor allem durch den Ausbau bestehender Partnerschaft sowie starke neue Kooperationen in Deutschland und Österreich ausbauen.

Zeugnis seiner hervorragenden Produkte und Leistungen ist ebenfalls die jüngste Auszeichnung des Handelsblatts, welche hepster unter anderem als „Besten E-Bike-Versicherer“ aus 13 Versicherungsanbietern kürt und zeigt, dass sich ein Austausch mit hepster auf den Messen definitiv lohnt.

Neue Features im hepster Partnerportal

Neben seinen vielfältigen Produkten und technologischen Möglichkeiten präsentiert hepster auf den diesjährigen Messen ebenfalls neue Funktionen seines Partnerportals. So sollen interessierte Partner die Möglichkeit erhalten, sich innerhalb von wenigen Minuten direkt als Kooperationspartner zu registrieren. Dank einfacher Registrierung und Handhabung erhalten Partner sofortigen Zugriff auf die flexiblen Versicherungsangebote von hepster und können sich zusätzliche Ertragschancen dank attraktiver Provisionen mit günstigen Konditionen sichern. Weitere Features und Produktintegrationen für das Partnerportal sind bereits in Planung und sollen zum Start der Fahrradsaison 2022 vorgestellt werden.

Termin vereinbaren und Ideen austauschen – hepster auf den Messen treffen

Interessierte Besucher und Aussteller auf der EUROBIKE, der IAA Mobility und der 2. Nationalen Radlogistik-Konferenz können die Lösungen des InsurTechs aus erster Hand kennenlernen und einen persönlichen Termin mit hepster vereinbaren. Termine können direkt über die Homepage vereinbart werden: business.hepster.com/messe_termine_de

Über hepster

Das Rostocker InsurTech wurde 2016 gegründet und bietet ein API-gesteuertes Ökosystem, das es Unternehmen in aller Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte und individuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren. So schafft hepster für seine Kunden und Partner die beste Erfahrung im Bereich der Versicherungen. Das Portfolio des InsurTechs umfasst Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- und Unfallversicherungen. Seit 2017 konnte hepster bereits über 1.000 Partner und mehr als 100.000 Kunden mit über 300 maßgeschneiderten Versicherungsprodukten von sich überzeugen. Für seinen hervorragenden Kundenservice und die Versicherungsleistungen erhielt hepster bisher mehr als 10 Auszeichnungen, u.a. von TÜV Saarland und namhaften Magazinen. | www.hepster.com (https://hepster.com/), business.hepster.com

