Im Syrien-Konflikt ist Erdogan zu Putins Werkzeug geworden / Kommentar von Thomas Fricker

(…) Indem Präsident Putin Assad deckt, verhöhnt er nicht nur

Erdogan, der lange auf eine Allianz mit dem Kreml gehofft hatte. Er benutzt

diesen zugleich als Werkzeug. Putin will die Nato in ihrer Schwäche vorführen

und die EU auf ihre Rolle als Zahlmeister degradieren. Tatsächlich haben beide

Organisationen auf Erdogans Ruf nach Beistand wohl ganz nach Putins Geschmack

reagiert. Markige Worte der Solidarität, aber keine Taten – das spiegelt die

aktuellen Machtverhältnisse ebenso wider wie die fast panische Furcht der

Europäer vor einer neuen Fluchtbewegung. Für Erdogan dürfte das nicht

ausreichen, um sein eigenes Tun zu überdenken. Und am Ende zahlen erneut

Hunderttausende Unschuldige die Zeche. http://mehr.bz/rsrpfb (BZ-Plus)

