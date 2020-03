Im Würgegriff der Staatsverschuldung – Staatliche Schulden im gesamtwirtschaftlichen Kontext

Wer an Staatsverschuldung denkt, der verbindet damit meist sämtliche Verfehlungen des Finanzsektors seit Menschengedenken. Wenn man jedoch über Schulden spricht, muss man laut Michael Ghanem auch fragen, wofür die Schulden gemacht wurden. In den Augen der neoliberalen Wirtschaftspolitik sind alle staatlichen Schulden gleich schlecht, doch wenn sich ein Unternehmer verschuldet, dann ist alles in Ordnung. Michael Ghanem ruft zu einem Umdenken auf, denn wenn der Staat sich verschuldet, um Infrastrukturen zu bauen, zu renovieren, zu erhalten oder um in Forschung zu investieren, dann sollte man Staatsverschuldung positiv beurteilen. Der Autor erklärt, dass die Finanzierung des Staates ganz anders aussehen könnte, wenn auf der Einnahmenseite Ausgewogenheit herrschen würde, doch dies ist u.a. wegen dem skandalösen Steuervermeidungssport der großen internationalen Konzerne nicht der Fall.

"Im Würgegriff der Staatsverschuldung" von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-7655-5 zu bestellen.

