IMAGINE DACH 2021: Westcon-Comstor lädt zur Online-Konferenz

Paderborn – 31. August 2021 Westcon-Comstor, einer der weltweit führenden Technologiedistributoren, veranstaltet am 16. September 2021 von 10:00 bis 13:00 Uhr die Online-Partnerkonferenz „IMAGINE DACH 2021“. Der virtuelle Branchentreff unter dem Motto „Where value meets vision“ gibt den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Trends und Neuheiten in der IT – und bietet den Teilnehmern jede Menge Gelegenheit zum Austausch mit den Experten des VADs und der Herstellerpartner.

„Die vergangenen beiden Jahre haben die Digitalisierung enorm vorangetrieben und die Businesswelt nachhaltig verändert – mit vielen neuen Chancen, aber auch mit disruptiven Herausforderungen“, erklärt Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon. „Die Partnerkonferenz bietet uns den perfekten Rahmen, um mit unseren Kunden und Partnern darüber zu sprechen, was diese Veränderungen für unsere Branche bedeuten, und auszuloten, wie wir sie gemeinsam nutzen können, um die Weichen für unser weiteres Wachstum zu stellen.“

„Als VAD agieren wir an der spannenden Schnittstelle zwischen den Herstellern und dem Channel – und sind damit hervorragend positioniert, um die Branche zusammenzuführen und die Kommunikation zu fördern“, so Jens Tamm, Managing Director bei Comstor DACH. „Unsere Partnerkonferenz hat sich als überaus erfolgreicher Branchentreffpunkt etabliert und wir freuen uns sehr darauf, unsere Gäste zur IMAGINE DACH 2021 zu begrüßen. Mit Blick auf den Schutz der Teilnehmer haben wir uns zwar erneut für ein digitales Format entschieden – wir sind aber sehr zuversichtlich, dass dies dem engen Austausch keinen Abbruch tun wird.“

Keynote von Matthias Zacher, IDC

Den Eröffnungspart der IMAGINE DACH 2021 übernimmt wie in den Vorjahren das Management von Westcon-Comstor: Nach der Begrüßung durch die Gastgeber Robert Jung und Jens Tamm wird David Grant, CEO von Westcon International, die Reseller über die aktuellen Entwicklungen beim VAD informieren und ihnen einen ersten Ausblick auf die Roadmap der kommenden Monate geben.

Für die anschließende Keynote konnte Matthias Zacher, Senior Consulting Manager bei IDC, gewonnen werden. In seinem Vortrag unter dem Titel „Channel 2022: Noch mehr Chancen & noch mehr Risiken?“ gibt er einen Ausblick auf das Business des kommenden Jahres und verrät den Gästen, worauf sie achten müssen, um auch 2022 erfolgreich zu sein.

Den dritten und letzten Block der Veranstaltung bilden fünf aufeinanderfolgende Sessions rund um Collaboration & Networking, Next Gen Security, CyberCloud und DataCenter. Das Themenspektrum der einstündigen Module reicht dabei von den Best Practices von Comstor über die Cloud-Plattform Blue Sky bis hin zum Solution Lifecycle Management, zu den Westcon Next Generation Solutions und dem neuen Angebot Westcon Flex – die Teilnehmer erwarten also spannende Einblicke in die neuesten Tools und Services des VADs.

Gewinnspiel und Sponsoren

Im Anschluss an die Vorträge ziehen die Geschäftsführer von Westcon und Comstor mit den Teilnehmern noch ein kurzes Resümee. Den Schlusspunkt der Veranstaltung bildet dann eine Verlosung, bei der die Teilnehmer attraktive Sachpreise gewinnen können.

Als Sponsoren der IMAGINE DACH 2021 werden Broadcom, Check Point, Cisco, Extreme Networks, F5, FireMon, Infoblox, Juniper Networks und Palo Alto Networks das Event unterstützen.