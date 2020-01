IMC AG stellt mit dem Release 14 die neueste Version ihres Learning Management Systems vor

Startschuss für Version 14 ? die IMC AG stellt im Mai 2019 weltweit die neueste Version ihres Learning Management Systems (LMS) vor. Mit dem neuen Release der IMC Learning Suite wird es ab sofort noch einfacher, individuelle Lernpfade zu begleiten. Darüber hinaus überzeugt die Learning Suite durch?ein neues, modernes Design und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Hier wurden insbesondere die Möglichkeit hinsichtlich flexibler Anpassungen und Konfigurationsmöglichkeiten verbessert und erweitert.

Aus- und Weiterbildung so einfach wie möglich machen ist die Mission, die die IMC antreibt. ?Wir möchten eine Learning Experience bieten, die optimal auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt ist. Daher war es für uns von besonderer Bedeutung, ein nutzerzentriertes System zu schaffen, das hochkomplexe Prozesse besser widerspiegelt und gleichzeitig intuitiv bedienbar ist?, so Vorstand Sven R. Becker, der bei IMC die Bereiche Vertrieb, Marketing & Communication sowie Content verantwortet

Dr. Wolfram Jost, IMC Vorstand für Produktentwicklung, bekräftigt, dass auch bei diesem Release der Mehrwert für den Kunden wieder an erster Stelle stand: ?Bevor wir etwas Neues entwickeln, müssen wir stets einen Schritt in Richtung Kunden tätigen und uns fragen: Nutzt diese Neuerung dem Kunden?? Im Rahmen der 360-Grad-Strategie der IMC, die sämtliche Lehr-Lern-Prozesse in der Learning Suite integriert, wird der Nutzer somit noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Laut Jost ein wichtiger Baustein, der zur Erfüllung der Mission beitragen wird.

Weitere Informationen zur IMC Learning Suite erhalten Sie unter www.im-c.de/lms

We empower people. Mehr als 20 Jahre Erfahrung, 12 internationale Standorte, 300 Mitarbeiter und über 1.500 Kunden weltweit – IMC ist führender Anbieter für digitale Weiterbildung.

Motivation, Leistung, Erfolg. Menschen brauchen Lösungen, die ihnen helfen, berufliche Anforderungen zu erfüllen und sich persönlich weiterzuentwickeln. IMC schafft digitale Aus- und Weiterbildungsprogramme, die dies möglich machen.

Passionierte Experten aus den Bereichen Strategie, Lerntechnologie und E-Learning Content kreieren ganzheitliche Trainingserlebnisse, die Lerner begeistern – für das Erreichen individueller Ziele und einen nachhaltigen Unternehmenserfolg.