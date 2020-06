Immer flexibel mit der Software von DMRZ.de

Eine rundum mobile Betriebsführung für ambulante Pflegedienste ermöglicht die Branchensoftware des Deutschen Medizinrechenzentrums (DMRZ.de). Der Cloud-Dienst zur komfortablen Abrechnung und umfangreiche Module für die Planung und Dokumentation von Einsätzen, die Teamkommunikation sowie alle Verwaltungsvorgänge stehen jederzeit arbeitsplatzunabhängig zur Verfügung und gewährleisten zuverlässig sicheres Arbeiten auch ohne persönliche Zusammenkünfte.

Schutz für Mensch und Daten

Neben den anspruchsvollen Kernaufgaben im Versorgungsalltag haben ambulante Pflegedienste eine Vielzahl von Dokumentations- und Verwaltungspflichten. Wer den komfortablen Cloud-Dienst des Deutschen Medizinrechenzentrums zur einfachen und sicheren DTA-Abrechnung mit den Krankenkassen nutzt, profitiert von den umfangreichen Funktionen der DMRZ.de-Pflegesoftware. Unabhängig vom Aufenthaltsort lassen sich mit jedem Endgerät über einen persönlichen Zugang auch im Homeoffice Schichten und Touren planen, Einsatzprotokolle erstellen und Dokumentationen fortführen, neue Patienten aufnehmen, Verordnungen erfassen, Teammeetings, Besprechungen und Dienstübergaben online durchführen ? vernetzt, aber in sicherem räumlichen Abstand.

Sämtliche Patienten-, Behandlungs- und Abrechnungsdaten werden auf leistungsfähigen Servern in einem deutschen Hochsicherheitsrechenzentrum gespeichert und stehen allen autorisierten Mitarbeitern laufend aktuell zur Verfügung. Die Datensicherheit in Bezug auf die Speicherung und Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten nach den EU-weit verbindlichen Vorgaben der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) nehmen wir sehr ernst.

Anders, aber sicher: digitale Kommunikation

Sensible Daten und vertrauliche Dokumente sind im digitalen Übergabebuch wie auch im integrierten Messenger gut geschützt; Nachrichten werden verschlüsselt versendet. Übergabe und Austausch können über einen Browser oder die App erfolgen; so verfügt bei Dienstantritt jeder Mitarbeiter immer über alle wichtigen Informationen ?seine? Patienten betreffend. Einsätze und Touren lassen sich auf kurzen Wegen online planen, besprechen und auch kurzfristig anpassen; die Module sind miteinander vernetzt, und alle Daten werden in Echtzeit für alle Funktionen aktualisiert. Extras wie eine integrierte Tourenprüfung, die vor ineffizienten Routen warnt, oder ein praktischer digitaler Schlüsselkasten sichern den Überblick und sparen Zeit und Geld.

Schlauer in der Cloud: Dokumentenmanagement

Einmal gescannte Post, fotografierte Verordnungen oder Genehmigungen sind über ein durchdachtes Dokumentenmanagementsystem (DMS) wie alle anderen Daten auch papier- und kontaktlos zugänglich. Patientenakten inklusive aller Rezepte, Protokolle und Berichte, Rechnungen und sonstigen Daten bleiben so stets aktuell und vollständig; mehrfach gesichert, sind sie im digitalen Archiv jederzeit griffbereit. Verordnungen werden zudem mittels Texterkennung aus- beziehungsweise eingelesen und die Daten automatisch den Versicherten zugeordnet sowie für Abrechnungen übernommen.

Einfach online abrechnen

Der Cloud-Service von DMRZ.de ermöglicht eine schnelle und bequeme DTA-Abrechnung mit allen Krankenkassen und Privatversicherungen. Rechnungen lassen sich mit wenigen Klicks erstellen und ohne Postlaufzeiten allen gesetzlichen Vorgaben entsprechend direkt an die Datenannahmestelle des Kostenträgers übermitteln. DMRZ.de-Mitarbeiter hinterlegen Rahmen- und Einzelverträge im System; erfasste Daten werden automatisch zugeordnet und Datensätze aktualisiert. Eine integrierte Plausibilitätsprüfung schlägt bei Bedarf Korrekturen vor und hilft so, Zeitverluste und Mehrarbeit durch Rückläufer zu vermeiden.

Flexibilität kostenlos testen

Pflegesoftware und App können unabhängig von Betriebssystem und Arbeitsplatz über einen persönlichen Zugang jederzeit und überall von jedem beliebigen Endgerät aus verwendet werden. Dazu sind weder Software-Erwerb und -Installation noch folglich Wartung oder Updates erforderlich; sowohl Programmnutzung als auch Datensicherung erfolgen auf Servern des Deutschen Medizinrechenzentrums. DMRZ.de bietet eine kostenlose Testphase von sechs Wochen an. In dieser Zeit stehen fast alle Funktionen zur Verfügung (Ausnahme: Die Übersendung von Abrechnungsdaten an die Kostenträger ist im Testzeitraum nicht möglich). Wer dann überzeugt ist und ein Leistungspaket im DMRZ.de-Shop bestellt, kann zuvor eingegebene Daten einfach übernehmen; ansonsten werden sie rückstandslos entfernt.

Beratung unter der Telefonnummer 0211 6355 3988 oder per E-Mail an sales@dmrz.de

Das Deutsche Medizinrechenzentrum (DMRZ.de) stellt “Sonstigen Leistungserbringern” des Gesundheitswesens eine Internetplattform zur elektronischen Abrechnung (Datenträgeraustauschverfahren / DTA) mit den Krankenkassen zur Verfügung. Zusätzlich bietet DMRZ.de Branchensoftware für Pflegedienste, Krankentransportunternehmer und Therapeuten an.