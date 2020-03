Immobilien-Portfoliotransaktionen-/ management – Ein praxisorientiert-heuristischer Verfahrensansatz

Wer in Portfolios investiert, der muss zahlreiche Einflussfaktoren berücksichtigen. Dazu gehören zum Beispiel die Nutzungsart oder multiple Standorte und Objekte. Um zu einer Entscheidung zu kommen, helfen hier verschiedene Instrumente. Diese beschreibt der Autor detailliert in seinem Buch. Zu den am häufigsten verwendeten Verfahren gehören die SWOT-Analyse und darauf aufbauende Scoring-Modelle. Auf diese Weise lassen sich Geschäftsmodelle eines Portfolios herausfiltern. Dieser Vorgang ist eine der Voraussetzungen für Investmententscheidungen, so dass man in der Folge dazu in der Lage ist, diese mit Cashflows zu verknüpfen.

Daneben ist es für den Autor jedoch wichtig, dass der Investment-Manager ökonomische und gesellschaftspolitische Randbedingungen für das jeweilige Geschäftsmodell einschätzen kann.

Der Autor Andreas Lehner ist seit vielen Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. In der Vergangenheit arbeitete er bei einigen Beratungsfirmen und gründete unter anderem sein eigenes Softwareunternehmen. Heute lehrt Lehner unter anderem an der staatlichen Hochschule Biberach und der EBZ Business School in Bochum.

“Immobilien-Portfoliotransaktionen-/ management” von Andreas Lehner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01540-1 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de