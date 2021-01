Impfschadenschutz in der Unfallversicherung: Absicherung sollte vor Corona-Impfung überprüft werden

Seit wenigen Tagen werden in Europa die ersten Menschen mit neuartigen Impfstoffen gegen das Corona-Virus geimpft. Mit den in Rekordzeit entwickelten Impfstoffen sind jedoch ? wie bei jeder anderen Schutzimpfung auch ? Risiken verbunden, die nicht nur bei Impfskeptikern Fragen aufwerfen: Wie ausgereift sind die neuen Impfstoffe? Was passiert bei Folgeschäden aufgrund einer Unverträglichkeit? Bin ich finanziell gegen diese Schäden abgesichert und wenn nein, wie kann ich das ändern?

Eine mögliche Absicherung ist hierbei die Impfschutz-Versicherung, ein bis vor wenigen Wochen kaum beachteter Baustein einiger privater Unfallversicherungen.

Eine mögliche Absicherung ist hierbei die Impfschutz-Versicherung, ein bis vor wenigen Wochen kaum beachteter Baustein einiger privater Unfallversicherungen.

Versicherte können derzeit über diese Form der Absicherung kaum vertrauenswürdige Informationen finden.

Die Unfallversicherung unterliegt der PAUKE-Formel: Sie deckt Schäden ab, die durch ein Plötzlich, von Außen, Unfreiwillig auf den Körper einwirkendes Ereignis verursacht wurden. Da eine Impfung geplant und freiwillig durchgeführt wird, erfüllt sie den Unfallbegriff nicht. Eine Impfschutzklausel innerhalb der privaten Unfallversicherung erweitert daher die reguläre Definition der Unfallversicherung nach PAUKE. Versicherte sollten daher jetzt genau prüfen, ob ihre Absicherung innerhalb ihres Tarifs mit einem Impfschutz versehen ist und ob dieser auch die Corona-Impfung einschließt oder sogar Schäden aufgrund einer Corona-Erkrankung abdeckt.