Impulse am Digital-Dienstag: Kostenfreie Webinar-Reihe thematisiert aktuelle Herausforderungen und Chancen in der Branche

Der Dienstag wird digital. Ab November bittet das Studieninstitut für Kommunikation immer dienstags verschiedene Branchenexperten zum Online-Expertentalk: In kompakten 30-minütigen Sessions wird gemeinsam ein Blick auf die derzeitige Situation in der Branche geworfen. Neben den vielen Herausforderungen geht es in den Impulsvorträgen aber auch um die Chancen, die sich nun bieten. Inhaltlich drehen sich die Sessions um virtuelle Weiterbildungsmodelle, hybride Eventformate und die neue Normalität der Hygieneanforderungen. Interessierte können ab dem 03. November immer dienstags ab 12:30 Uhr dabei sein.

Hier die Termine und Themen im Überblick:

? 03.11.2020: The new power of Hybrid Events, Colja Dams (CEO, VOK DAMS Agentur für Event- und Live-Marketing)

? 17.11.2020: Einfach digital lernen – Weiterbildung in virtueller Umgebung, Wilma Hartenfels (Digital Learning Coach)

? 24.11.2020: Hygienemanagement und Events ? die neue Normalität, Timo Srda (Geschäftsführung, clean protect GmbH)

? 01.12.2020: Events im Wandel – bestehende Erfolge in neuen Formaten, Christoph Sedlmeir (Geschäftsführung, doo GmbH)

Die Plätze sind begrenzt, eine Registrierung vorab ist daher erforderlich. Die Anmeldung für die kostenfreien Sessions ist möglich unter www.studieninstitut.de/kostenfreie-online-trainings. Partner der Webinar-Reihe ist die doo GmbH.