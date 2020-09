In 18 Minuten ins Eigenheim

Ralf Schütt liefert mit seiner Firma HIPPP eine unabhängige ImmobilienBeratung, welche für und mit seinen Klienten ein langfristiges Konzept erstellt, wie Sie mit Immobilien wirklich Geld verdienen resp. sich eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen können oder ihr Eigenheim schnellstmöglich entschulden. Denn nur ein abbezahltes Haus ist ein Vermögensgegenstand.

?Die Frage ?Wieviel Haus kann ich mir leisten? wird immer wichtiger.

Hierbei gibt es verschiedene Ansätze, wie man sich selbst einen möglichen Kaufpreis errechnen kann, der von der Bank akzeptiert und finanziert wird.

?Natürlich kann dies immer nur ein ungefährer Anhaltspunkt sein,? so der Berater, ?es spielen immer auch persönliche Verhältnisse, Kredite, Haushaltsausgaben eine Rolle. Aber, man weiß zumindest, ob es ein Haus in Höhe von 200.000,00 oder 400.000,00 sein kann.

Zu der Frage ?Wieviel Haus kann ich mir leisten? liefert der Experte jetzt jeden Donnerstag live um 21:00 ein Webinar. Jeder kann teilnehmen und seine Fragen im Chat stellen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Interessierte können sich hier anmelden:

https://beratung.hippp.de/WievielHauskannichmirleisten

?Was den Leuten fehlt ist eine finanzielle Grundausbildung, die heutzutage immer wichtiger wird. Die Banken haben enormen Verkaufsdruck und sind darin gut geschult, ihre Produkte in ihren Finanzierungen unterzubringen.?

Diese Ausbildung liefert der Experte Ralf Schütt seinen Klienten quasi gratis in seinen Beratungen dazu.

Aber auch die Öffentlichkeit wird von ihm ausreichend informiert.

Auf seinem Kanal sind über 945 Videos veröffentlicht, jeden Donnerstag sendet er live, an den Volkshochschulen liefert er Kurse zum Thema Geld und Immobilien, und ab Herbst 2020 werden weiterführende Seminare in seinen Räumlichkeiten in den Hamburger Walddörfern dazukommen.

Die Volkshochschulen haben ihre Tore im Herbstsemester wieder geöffnet.

Die nächsten Termine nach den Herbstferien finden an der VHS Tornesch-Uetersen statt:

Zum Thema Eigenheim: Wieviel Haus kann ich mir leisten:

http://www.vhs-tornesch-uetersen.de/index.php?id=87&kathaupt=11&knr=202-1703

Zum Thema Geld verdienen mit Immobilien am 07.11.2020:

http://www.vhs-tornesch-uetersen.de/index.php?id=87&kathaupt=11&knr=202-1704