In China beginnt die Bausaison

China hat die Corona-Pandemie überwunden, die Wirtschaft läuft wieder und es wird gebaut, da braucht man Kupfer.

Kupfer sollte also gefragt sein, mit einem Kupferdefizit wird gerechnet. Infrastrukturpläne erfordern Kupfer, ebenso wie Elektrofahrzeuge, Offshore-Windparks und andere Konjunkturprojekte. Die Elektrifizierung des Transports sowie die dezentrale Stromerzeugung verschlingen Kupferkabel, ebenso die Motoren. So werden schon Stimmen von Branchenkennern laut, die einen Anstieg des Kupferpreises auf 15.000 US-Dollar in den nächsten zehn Jahren prognostizieren (etwa Trafigura, ein international tätiges?niederländisches?Rohstoffhandelsunternehmen).

Daher versuchen auch die großen Bergbaugesellschaften wie etwa Rio Tinto oder BHP neue Kupfervorkommen zu finden. Dabei muss bedacht werden, dass es mehr als zehn Jahre dauern kann, bis eine neue Entdeckung produktionsreif ist. Bei kleineren Bergbauunternehmen mit Entdeckungen kann dies schneller gehen, sie können in rund fünf bis zehn Jahren neue Minen errichten. Dennoch wird damit gerechnet, dass das Nachfragewachstum größer ist als das Angebot an Kupfer.

Ein führendes Kupferproduktionsland ist Australien. 2019 stammte fast eine Million Tonnen Kupfer aus australischen Minen. Darunter befindet sich auch eine der größten Kupferminen der Welt, die Olympic Dam-Mine, die BHP gehört. Der Hauptteil des in Down Under produzierten Kupfers geht nach Asien und besonders nach China.

Auch in anderen Regionen der Erde gibt es profitable Kupfervorkommen.

In British Columbia produziert die Copper Mountain Mine, an der Copper Mountain Mining – https://www.youtube.com/watch?v=hzCDjrJCq6E – zu 75 Prozent beteiligt ist. Das vierte Quartal 2020 endete mit einer Rekordproduktion.

Auch Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=u1Xm4xBXDi4 – besitzt Kupfer in seiner San Martin-Liegenschaft in Peru, die mit sehr guten Bohrergebnissen punktet. Kupfer und Silber ist in dem rund 656 Quadratkilometer großem Projekt enthalten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -) und Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -).

