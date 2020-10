In den Top Ten der weltbesten Arbeitgeber: SAS punktet mit Innovation und Mitarbeiterförderung

Heidelberg, 27. Oktober 2020 – SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), hat erneut seine Attraktivität als Arbeitgeber unter Beweis gestellt: Das Unternehmen erzielte eine Platzierung in den Top 10 der “2020 World–s Best Workplaces” durch das Great Place to Work Institute und das US-Wirtschaftsmedium Fortune. SAS ist seit zehn Jahren auf dieser Bestenliste, die aus mehr als 10.000 Unternehmen weltweit ermittelt wird – und punktet mit einer innovativen Arbeitsplatzkultur, die Talente ebenso fördert wie eine Work-Life-Balance.

Darüber hinaus investiert SAS viel Energie in die Entwicklung von Technologien und Services, die Unternehmen nicht nur bei kritischen Geschäftsanforderungen unterstützen, sondern dabei helfen können, humanitäre Probleme zu lösen. Konkret sind das derzeit insbesondere Initiativen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie. Anerkannt wurde dies mit Auszeichnungen von SAS als “Best Workplace for Innovators” sowie als eine der “Companies That Care” durch das Magazin People.

“Ein Umfeld aus Unterstützung und Vertrauen bringt Mitarbeiter dazu, ihre Fähigkeiten für sinnvolle Aufgaben einzusetzen, die die Lebensbedingungen für alle verbessern”, sagt Jim Goodnight, CEO von SAS. “Der Ausbruch der Pandemie war für uns nicht nur der Startschuss für ein Arbeiten im sicheren Remote-Modus, sondern die Chance, Synergien zu bündeln und unsere Workforce regionenübergreifend für die Eindämmung dieser Krise einzusetzen.”

SAS belegt regelmäßig Top-Platzierungen in nationalen Arbeitgeber-Rankings, so auch in der DACH-Region. Zuletzt erreichten SAS Switzerland Platz 5 und SAS Österreich Platz 6 in ihren Kategorien.

