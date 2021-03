In einem Deal im Wert von 28,3 Mio. USD startet Siniora Food Industries seine Aktivitäten in der Türkei durch die Übernahme von Trakya ET Co, dem Eigentümer von Polonez

Siniora Food Industries Company (http://www.siniorafood.com/), eine Tochtergesellschaft der Arab Palestinian Investment Company (APIC) (http://www.apic.ps/) und ein führendes und schnell wachsendes regionales Fleischverarbeitungsunternehmen, gab den Erwerb eines 77%igen Anteils am Trakya ET Fleischverarbeitungsunternehmen (http://polonez.com.tr/tr/story) in der Türkei, dem Eigentümer der Marke Polonez, in einem Geschäft im Wert von 28,3 Millionen USD bekannt.

Vorsitzender von APIC und SinioraTarek Aggad (http://www.apic.ps/page.php?id=e652y58962Ye652) sagte, dass diese Akquisition eine einzigartige Ergänzung für Siniora ist und als Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens kam, um seinen Marktanteil auf regionaler und globaler Ebene zu erhöhen, indem es seine Produktionslinien erweitert und neue Märkte anvisiert. Aggad bestätigte, dass der türkische Markt der Grundstein für Sinioras Produkte sein wird, um europäische und globale Märkte zu erreichen.

Der CEO von Siniora, Majdi Al-Sharif (https://www.siniorafood.com/en-us/About-Us/Board-of-Directors-and-Executive-Members/Majdi-Al-Sharif), erklärte, dass Siniora an der Modernisierung der derzeitigen Produktionslinien von Trakya ET Co. (Polonez) arbeiten wird. Al Sharif bestätigte, dass diese Erweiterung des Portfolios von Siniora dazu beitragen wird, die Umsätze und Gewinne zu steigern sowie die finanzielle Position des Unternehmens zu stärken. Es wird erwartet, dass die Umsätze von Siniora im Jahr 2021 um rund 40 Millionen US-Dollar steigen werden.

Siniora ist eine Aktiengesellschaft, die an der Amman Stock Exchange (ASE:SNRA) gelistet ist. www.siniorafood.com.

Weitere Informationen über Polonez finden Sie hier: http://polonez.com.tr

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1447307/Polonez.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1447308/Polonez.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/492392/Siniora_Food_Industries_Logo.jpg

Pressekontakt:

Fida Musleh/Azar

Arab Palestinian Investment Company (APIC)

Investor Relations & Corporate Communication Manager

Ramallah

Palestine

Tel.: +970 2 297 7040

Fax: +970 2 297 7044

Mobiltelefon: 970 569 400 449

E-Mail: fida@apic.com.jo I www.apic.ps

